作者指出，總統蔡英文出席「七海文化園區暨蔣經國圖書館」開幕典禮中，將蔣經國殘暴鎮壓台灣民族民主運動，維護外來赤藍權貴流亡集團，竊佔、榨取台灣人血汗和人權的惡行，講做是「保台」，是認土匪做祖公。示意圖／擷自總統府flickr

蔡英文1月23和伊一堆赤藍權貴恩人，馬英九、連戰、朱立倫、宋楚瑜等，帶領全台灣認為蔡英文詐騙學位無要緊的戇台灣人，做伙肯定、感恩長期白色恐怖的主謀，外來獨裁者蔣經國「堅定保台」的「貢獻」。將支那黨特務魔頭蔣經國，殘暴鎮壓台灣民族民主運動，維護外來赤藍權貴流亡集團，竊佔、榨取台灣人血汗和人權的惡行，講做是「保台」，是十足認土匪做祖公！

聽了大概擋祙住的蘇貞昌，LP捏哩，回應講：台灣能當有今仔日的民主自由，是一代代台灣人用青春、血汗和目屎拚出來耶，是人民努力爭取來耶，呣是獨裁者的開放，閣較呣是威權政府的恩賜，人民祙因為獨裁者晚年的目頭友善，著祙記得當時的血腥鎮壓。衝衝衝，總是在伊上深沉的內心，還抱著台灣人的良知！

蔡英文是在蔣經國時代，勾結赤藍權貴詐騙學位竄升，當然著表示敬畏赤藍獨裁者蔣經國，嘛透過這種出賣台灣人靈魂的動作，拉赤藍權貴繼續對「論文門」騙局激恬恬假呣知，幫助伊在台灣社會掩蓋英國方面愈來愈清楚曝光的：無影有博士學位！阿若歕雞胿講有1.5個博士，倫敦大學和LSE認為嘿是煉肖話。

LSE在舊年底，倫敦大學在今年初，兩間學校的責任單位，攏向英國資訊委員會和透過資訊公開法質問的有關人士，正式聲明，怹無持有任何蔡英文的口試紀錄，並且確認，怹圖書館從來無收著蔡英文應該交付的合格博士論文。怹可能基於外交考慮，還無願意直接公開講：蔡英文無影有在遐取得學位。目前只改變過去黑白編的說詞：圖書館將蔡英文論文拍無去。改講：是口試委員無照規矩交回論文。

在彼兩間學校和資訊委員會，過去提供不實和誤導性「有口試紀錄有授學位」說詞的職員，攏已經辭頭路轉去呷自己。英國是相當司法獨立的國家，做偽證有法律責任。這寡資深職員攏突然辭職，真無平常。

台灣方面，蔡英文自起頭著硬拗硬騙，一方面真敢死秀假論文和假博士證書，企圖勇敢瞞天過海，一方面濫權封鎖可能透露真相的資料，甚至惡質濫用司法恐嚇人，檢察官所引用來自LSE和駐英外館，看起來有利蔡英文詐騙的證據，現在已經證明攏是黑白編出來耶！

整個「論文門」爭議過程，一方面暴露蔡英文個人的嬌橫、粗魯和無格，一方面暴露真濟台灣知識分子無是非閣無自尊，將個人良知浸在支那落伍文化的臭醃缸。台灣社會需要做一個民族大反省，需要予台灣人和支持咱台灣的國際人士，認識這個黨國之女的本質，予大家對「論文門」騙局做一個徹底的處理。

蔡英文的真實成長背景，過去民間所流傳的攏是騙，鋪老爸替美軍修理車的簡樸家庭形象，和予咱叫是伊有LSE博士仝款，是騙人呣識。總是，騙一時容易，騙永久難。確實有影，誠實才是上好的策略。

童文薰的《蔡英文論文門》三本冊，相當暴露蔡英文的黑暗邪惡家庭背景。童律師講西方學者要深入研究和評斷一個人，一定會去瞭解這個人的出生成長過程。童律師最近在「童溫層」影視透露，彼三本冊的英文版得欲出版。相信真濟西方智庫學者攏在等要讀，對蔡英文的行為模式必然有新的分析和解釋，對台灣前途的影響可能會有完全無仝的評估！