台灣投奔中共的經濟學家林毅夫，最近在湖北一個討論武漢瘟疫後的經濟論壇中說，「只要再給中共十年時間，中共經濟超越美國，美國就無法壓迫中共了」。

捍衛自由戰爭已經開打

2030年，不只是美國甘拜下風，歐盟國家一個一個跪拜中國，簡單說，中共對世界的滲透超限戰，已經進行20年了，再給10年，中共就完成共產擴張的野心，一統世界江湖，到時候，所有國家必須受到中共控制，甚至由他指定領導人，這個日子已經不遠，中共經濟設計師林毅夫說了老實話，但是，這句話卻保守一點，美國智庫的評估，不出五年，意思是2025年，中國總體力量就和美國打平，這也是中共規劃2025製造的主因，這一年，全球高科技產業完全來自中國，中共可以和美國爭霸了。可惜，習近平太早暴露野心，惹來川普的抗擊，現在，中共收起戰狼姿態，就是想先放軟，拖到川普下台後，以謀日後，但是，川普也不笨，他已經說了，「美中和解的門已經關了」，美國不趁現在關門打紅色狗，不立即進行經濟脫鉤，美國必遭中共吸血蛭吸血而亡。面對中共，美國已經不相信，所謂和者兩利，分者兩害的屁話。

如今，美中兩國超限戰爭，已經進入最核心的心理戰，心理戰爭的工具就是媒體和網路，這個核心也是中共最擔心的事，美國拆除中國境內網路圍牆，動作頻頻，不要說14億人很快可以不必翻牆就看到外面世界的真相，這樣的開放，所導致的後果，無法估計。中國人知道自己省吃節用，賺錢卻進了貪官金庫，還搬到海外，如今，社保倒閉，銀行關門，連個水災救助也沒有，別說14億人，只要其中的一億人醒過來，就是中共滅亡之日。

美國另一手動作是打擊海外的紅色網路滲透，一旦網路封鎖被突破，微信、抖音這類洗腦工具被美國沒收，海外中國人會先覺醒，所以，川普先找到抖音和微信開刀。美國左派媒體記者孟建國，已經跳腳，更以罕見的力度批判川普的做法，違背言論自由，沒收言論自由的工具，但是，旅美作家余杰說，「微信不是溝通橋梁，而是監獄」，這座監獄從中國搬到世界各地，先監控國內中國人，接著監控海外中國人，然後把海外非中國人也吸納進去，變成監控天下，孟建國曾經是駐中國記者，年初被驅逐出境，現在倒過來罵美國，動機實在令人懷疑。

寫《牆國誌》一書的詹姆斯格里菲斯說，「當你在手機中導入微信支付系統，就如同建構特洛伊木馬，你成為整個生態系統一部分，所有資訊被看光光」。

微信是心理戰爭

所以，當你看完這篇文章，記得，把「微信」關了吧。你用了微信，就算你已經上床睡覺，老大哥還在遠處看著你，因為機器人不睡覺。別說，不可能。

世界維吾爾人權組織伊利夏提說，「微信是迫害維吾爾族的幫兇」，解放軍利用「微信」監控所有新疆和海外的維族人，只要出現反共言論，就會被抓捕。

中共利用美國自由網路世界，把讓人「不自由的工具」移植進來，很多留學美國的中國年輕人，因為惰性使然，持續用「微信」聯絡親友，購買東西，看來簡單方便，下場是變成共產主義奴隸，無時不刻被老大哥眼睛監控，更無法跳脫共產思想的桎梏，學習民主自由的社會，那麼美國為甚麼要提供這樣的環境，讓你來洗腦自己的國人呢？同樣的，中共審查台灣的影片，審查西方國家的影片，但是，卻無止境把被審查過的中國影視節目，移植到台灣，洗腦台灣人，這也是為甚麼百度的「愛奇藝」必須從台灣被下架，這無關經濟貿易，卻關係著心理認知作戰，所以，國台辦著急了，中國最擔心台灣人不認中國帳，搞這些有的沒的中國節目，就是要把台灣人鎖進中國的文化圈，這些節目無非就是腐敗的歷史節目，不然就是沒營養的打鬧，或者就是描寫解放軍很厲害的戰狼，你看了，就是被洗腦，所謂付費給人洗腦，就是這個意思。美國打擊抖音、微信，台灣趕走百度「愛奇藝」，只是剛好而已。

國台辦說，「中資企業在台灣一年繳12億稅金」，卻不說，「台資企業在中國一年養500萬員工」，到底谁的貢獻大？因為，重點不在於金錢或稅金，而在於洗腦工具沒了，民進黨做出起手式，這戰略不只是美國要求配合，台灣被中共滲透更慘烈，不趕快關門打狗，大清掃，從文化上去中國化，並且扎根台灣主體意識，民主，自由，人權教育，否則，最後也是堡壘被敵人從裡面突破的下場。

在「兵凶戰危」時代，台灣人至少應該勇敢一次，但是，有人選擇「不參戰」，有人選擇為敵人幫閒，這是台灣社會最荒誕的地方。



中共審查台灣的影片，審查西方國家的影片，但是，卻無止境把被審查過的中國影視節目，移植到台灣，洗腦台灣人，這也是為甚麼百度的「愛奇藝」必須從台灣被下架，這無關經濟貿易，卻關係著心理認知作戰​。圖／擷自網路，民報合成