弱勢族群喜歡巴結權力中心，因為權力中心可以給錢或權。甚至於沒有獲得錢或權，只要能讓層峰摸個頭就光宗耀祖，很多獨派人士被摸走了。圖／擷自總統府直播影片

總統大選時，蔡英文獲得817萬票，它屬空前，可是獨派人士反蔡英文者也遠比陳水扁時期多。可以確定的，獨派人士沒有能力撼動蔡英文，有朝一日蔡英文若是垮台，也是她自己垮的，不是被獨派人士打垮。蔡英文會依循自己的路走，不可能被獨派人士左右。

民進黨建黨初期，勢力薄弱，意識型選票是該黨的主流，後來獨派的政治意識逐漸淡化，而民進黨的政治版圖也快速擴張，獨派人士所能影響選票的比例大量縮減，民進黨因而已不太在乎獨派人士的反應，尤其是蔡英文一輩子從未從事過政治運動，依靠自己的力量獲得大位，要她聽命於獨派人士似乎不可能。

台灣人以前屬弱勢族群，產生異常的心態，很喜歡巴結強權。李前總統卸任初期，受到群眾的愛載，例如卸任後第一次出國，接機的人擠爆了桃園機場，其群眾似乎遠比新任總統陳水扁多。可是2005年李扁交惡時，其群眾大部分轉向投扁，最令人傷感的，罵李前總統最兇者卻是他以前最照顧的人。

蔡英文上台後，是否赦扁的問題引起蔡陣營與扁團隊的對峙。全國黨員代表大會是民進黨的最高權力機構，五百多個全國黨員代表當中，有五百多人連署要蔡英文特赦陳水扁，這對蔡英文的壓力相當大，此案通過後，蔡英文若沒有特赦陳水扁，必須辭黨主席。讓人感到意外的，在代表大會中場休息時，那些連署赦扁的人幾乎全體尿遁，代表大會因人數不足而散會。

民進黨多數黨公職自認為理念與賴清德較接近，可是在民進黨的總統候選人初選時，支持賴清德的黨公職竟然只有個位數，大家都去抱蔡英文的大腿。蔡英文掌控權力中心，能給現金，賴清德能給的卻是支票，造成很多賴清德的支持者轉向支持蔡英文。

弱勢族群喜歡巴結權力中心

這是弱勢族群的表象，很喜歡巴結權力中心，因為權力中心可以給錢或權。甚至於沒有獲得錢或權，只要能讓層峰摸個頭就光宗耀祖，很多獨派人士被摸走了。目前從事政治運動與三十年前完全不同，三十年前從事政治運動無利可圖，為政治理念而推動政治運動，目前藍綠的背景趨於一致，為自己所要的而爭，也可以因利益改變政治理念，有人因政治理念大罵民進黨及中國國民黨，可是當民進黨丟出一塊骨頭之後，可以立刻歌頌民進黨。

民進黨已轉型為民主政黨，依循爭取選票、擴張政治版圖、分配政治利益的路線走，不可能推動台獨，蔡英文也從未參加過政治運動，她所領導的民進黨不可能走向傳統台獨。獨派人士可以繼續從事台獨運動，也可以放棄台獨而投靠權力中心，甚至於只扮演被摸頭的角色。無論走哪一路線，都是不偷不搶，應該受到尊重。

有些獨派人士，為了順利在權力中心飛黃騰達，必須讓層峰認定其擁有獨派群眾，因而虛張聲勢的喊台獨主張，扮演兩面詐欺的角色。對權力中心表態自己拉進群眾，對群眾則表態自己繼續從事台獨運動。中國古代，守節的寡婦若獲得貞節牌坊是無上的榮譽，可是已改嫁的寡婦還爭貞節牌坊，才真的荒謬。