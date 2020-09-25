中共戰機整天在海峽上空浪費汽油，明眼人知道這是對台灣空軍搞極限施壓，如果台灣空軍太疲勞，那麼就有可能擦槍走火；其次，極限施壓的另一種信號，就是給台灣紅色勢力藉機會對台灣人遂行恐嚇。於是，國民黨內大小政客大呼小叫，幾乎變成恐嚇集團的幫眾，每天釋放「戰爭狼來了」的訊息，希望這些恐嚇之音可以讓台灣動亂，但是，效果並不好。

台灣是成熟社會

多數台灣人依然老神在在，馬照跑，舞照跳，股市照樣上漲，證明了自由資訊開放的台灣，反而使人民更理智更成熟，不會隨著政客放話起舞。

一位國民黨游姓議員放話，比老馬哥還離譜，她說，中國人民武統聲浪高漲，如果台灣人持續歧視陸生，持續歧視小明，持續歧視中國製口罩，那麼戰爭真的會降臨，有這麼可怕嗎？這種說話的因果連結，也未免太跳躍、太嚇人。如果說，排中會引發戰爭，那麼武漢瘟疫之後，國際上排華國家沒有百個，至少有50個，中共要一一針對這些國家開戰嗎？第二，不喜歡中國口罩的國家不只一個，理由也不一定是中國口罩製造不好，而是中國這個國家，歷史上發生黑心產品害人的事蹟太多，給了國際很糟糕的印象，台灣人不喜歡中國製造口罩，就要開打，這是甚麼邏輯？發動這種戰爭的人，可以說服世界嗎？武漢瘟疫之後，很多沒有台灣身分的小明滯留中國，被疫情阻隔，這是事實，但是無關歧視，即便武漢瘟疫之後，海外發生排華事件，唯獨台灣並沒有因此歧視居留台灣的中國人、小明或陸生。他們第一時間無法回到台灣，問題是出於法律制度，而不是歧視，游姓議員的談話，本身就充滿偏見，證明很多國民黨政客沒知識又不讀書，以上所說的三種歧視，到底是如何連結戰爭？中國主張武統台灣的到底有多少人？有這樣的民意調查嗎？是不是應該把調查的方法論，數字亮出來看一看，不要只是張口一張嘴，「青菜」說一說。

國民黨政客對台灣恐嚇，配合「海峽論壇」的演出，時間拿捏剛好，如果不用中國口罩，都會引來戰爭，那就更加證明一件事——四十年來，中台交流根本是玩假的，表面交流，內心不交流，這樣的交流早就可以不要了，學習美國，不玩了。

國台辦的劉結一在「海峽論壇」說，台灣被一小撮的台獨分子綁架，此話一出，中國的網民就說：「小英當選得票是817萬票，這是一小撮嗎？」劉結一專門對台統戰，居然不懂台灣，也不懂台獨，所以做不好工作必然，但是，和老共交手幾十年的國民黨，也不懂中共，更不懂中國人，這就令人感嘆了。

自由無法和奴隸對話

二戰後分離，經過交流之後走向統一的國家，只有德國，但是，德國的統一不來自脅迫，而是來自公投，而且是自由之下的公投，統一之前，兩德有十年交流，可惜雙方依舊互看不順眼，這是不同制度下教育使然，如果東德沒有拋開共產專政，讓東德成為民主國家，那麼就無法投出統一的結果，因為在東德放棄共產專政之前，兩德對統一的民意調查，兩國人民反對統一高於贊成統一。

西德一致反對統一，道理其實很簡單，西德是開放民主社會，西德人很清楚統一後，西德要付出很大的代價，補貼東德的人民，所以就算是傻瓜也會反對加稅，所以反對統一，而東德反對統一，是因為在共產黨專政政權之下，個人無法自由表達內在的想法，共黨東德政府不希望統一，當然會或明或暗，強加意見給人民，這一點也同樣可以解釋，為何只看中國的網路文章不可信，中國屬於網控國家，你無法看到奴隸有自由意志的表達，道理很簡單，所以，無須把網路的武統聲浪當一回事，單單從人性來看，沒有人會喜歡戰爭。

習近平當然很清楚，不能夠把網路上的小粉紅言論當一回事，這些話既無法代表黨官，更不能代表人民，網路上喊武統已經十年了，這些人已經犯了鼓動戰爭罪，還無知的跳舞呢，沒想到國民黨也跟著起舞，實在太悲哀了。



作者指出，德國的統一不來自脅迫，而是來自公投，而且是自由之下的公投。圖／取自德國聯邦政府網站