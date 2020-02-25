隨著人工智慧的發展，一些人認為它將穩步並不可避免地接管大部分勞動力，並將帶來大規模的失業和社會動盪。但專家最近研究的結果，認為人工智慧在不久的將來對工作的影響（很可能）不會比過去的自動化影響更具破壞性。圖／Pixabay

研究表明，在不久的將來，人工智慧（AI）對工作的影響，不會比過去自動化的影響更具破壞性。

AI驅動的增強如何使工作人員更高效率，並使他們能夠在更高級別執行更複雜的工作。重要的是，這些角色仍然需要人類。我們面臨的最重要的問題不是「機器什麼時候會超越人類的智慧？」而是「人類如何以新的方式與機器一起工作？」

隨著最近的AI突破（如自動駕駛汽車等）引起公眾的注意， AI接管每個人的工作變得越來越緊迫。隨著人工智慧的發展，一些人認為它將穩步並不可避免地接管大部分勞動力，並將帶來大規模的失業和社會動盪。2013年牛津大學的一項研究中，一項被廣泛引用的估計是，目前美國約有47％的工作崗位面臨自動化風險。如此龐大的數字在大眾媒體中引發了無數令人恐懼的反應。

但是，這些問題究竟有多麼正當理由？歷史和最新研究告訴我們基於人工智慧的自動化，將如何影響我們的工作和社會的未來？特別是，基於AI的自動化的影響是否會比過去由電腦（Computer）和機器人（Robot）實現的非基於人工智慧（AI）的自動化更重要？

20世紀80年代個人電腦的出現導致了一種被稱為電腦恐懼症的普遍現象，人們擔心電腦會導致大規模失業。信息技術的進步，尤其是互聯網，使得許多人在20世紀90年代預測了一個沒有工作的世界，今天人們對人工智慧做出了同樣的預測。當然，這些擔憂並非沒有依據。人們普遍認為工業革命在今天是一個積極的發展，但對於那些經歷過工業革命的人來說，這也是一個動蕩的過渡，給許多人帶來了傷害和好處。

人工智慧有時被描述為「第四次工業革命」的一部分。今天，大多數經濟學家都認為，先前的工業革命最終會使整個社會受益，儘管他們確實在這個過程中導致了一些失去自動化的工作。許多人認為「這次會有所不同」。

總結專家最近研究的結果，認為人工智慧在不久的將來對工作的影響（很可能）不會比過去的自動化影響更具破壞性。人工智慧和自動化一般創造的就業數量可能超過失業數。但是，由於不同國家，行業和收入水平的工人將受到不同的影響，我們仍然需要政府積極制定規範的勞動政策，以促進順利的勞動力轉移。

例如，美國農業勞動力的比例從1900年的40％下降到1950年的10％。現在，這個數字甚至更低（少於2％）。隨著更有效的工具，機器和對科學的更好理解，農業的生產力在上個世紀飆升，需要更少的人來完成相同數量的工作。因農業自動化而流離失所的工人順利過渡到製造業，貿易和服務業的新工作崗位，其中許多工作也是由技術進步創造的，這此成果經由政府促成。就如政治經濟學家約瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）稱之為，技術破壞行業和破壞就業，但最終創造新的，更好的和經濟增長的「創造性破壞」。

根據目前的預測，到2030年，大約15％的就業崗位將面臨自動化而失業的高風險，不到5％的就業崗位將完全自動化。這主要是因為：最近的人工智慧開發雖然看似令人印象深刻，但仍然非常狹窄，需要大量的人力投入和監督。這些人工智慧驅動的工具只能取代一些工作任務，並會增加許多工人，而不是取代他們。但對於不同的國家，行業，教育水平，社會經濟地位，年齡和性別，自動化將比其他社區更多地影響某些社區，這些差異可能會產生社會和政治上的不穩定影響。

未來的大多數新工作，無論是否由自動化創建，都不會與自動化中斷的工作在同一領域。為了保證經濟增長並避免降低工資，對於失業工人來說，重要的是在一年內重新培訓並找到新工作。如果沒有政府干預，這種情況不太可能發生，因為那些工作最自動化的工人接受的就業培訓最少。

就像我們過去的技術一樣，通過智能策略，AI可以長期改善每個人的生活質量。台灣政府準備好嗎？