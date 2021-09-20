「秉持養生與對身體更好的方式來對待我們」！竇金鈴以達人帶路方式，全方位介紹北投石/湯の花的多面項研發與利用。

台灣岩盤浴「湯の花」為夏智賢所創辦，源於日本秋田玉川溫泉的高橋博士，利用北投石溫泉水的提煉與萃取，多面向的進行各種利用。湯の花高雄店長竇金鈴說「湯花」就是溫泉所含礦物的結晶、沉澱物，而這也是取名「湯の花」的原由….

「秉持養生與對身體更好的方式來對待我們」！竇金鈴以達人帶路方式，全方位介紹北投石/湯の花的多面項研發與利用。

湯之花岩盤浴有浴場型，還有研發個人專屬使用的巨蛋型，岩盤床下利用水循環的加溫加熱等溫熱原理進行身體保養，此外，並研發北投石多種美容保養課程與製品，如躺完岩盤浴後的溫灸鬆背利用北投石溫熱身體八大穴道，以加速溫熱身體代謝循環。另外，如美顏美容，則利用已申請專利的北投石陶瓷板釋放臉部緊繃的壓力與耳下淋巴的排毒、加速代謝。

竇金鈴進一步舉例，再如以北投石研發的如寡肽等多種保養品可細緻呵護肌膚。她說，歡迎造訪湯の花，有來自北投石浸泡、日本浴川溫泉提煉萃取的「水精靈」礦泉水，每一顆「水精靈」有八顆秋田玉川溫泉提煉萃取的北投石可釋放負離子，還可讓水分子變小，讓身體更好吸收。

她並力推北投石蓮蓬頭，這是一款日本食品級亞硫酸鈣濾心除濾，具北投石、負離子與紅外線的三大能量……

北投石（英語：Hokutolite）是以台灣地名命名的稀有放射性溫泉礦物，為國寶礦石嚴禁開採。全球僅發現於台灣台北北投與日本秋田縣玉川溫泉。北投石被日本文部省指定為「特別天然記念物」；台灣則指定為「自然文化景觀」，並由北市府劃定自然保留區於北投溫泉博物館上游北投溪河段。

北投石多種美容保養課程與製品可上湯の花官網或各地分店鑑賞’

Ⅹ湯之花岩盤浴高雄巡禮地點：高雄市鳥松區清華街本昌巷291號(位在本館路芳城市後方大樓電話07-370-9502)

※湯之花(yunohana)簡介

湯之花指的是沉澱在溫泉內之礦物統稱湯之花，但僅有臺灣北投及日本秋田縣玉川溫泉的湯之花含有形成北投石的微量元素(鐳)。溫泉水源源不斷的從地底下將含鐳的礦物帶到地表來，其中夾雜的大量硫磺造成河道阻塞及下游水源的污染，因此每隔一段時間就必須清理河道將湯之花及硫磺清出。

高橋道典博士和湯之花

高橋博士出生于秋田的望族，服務於附近的核電機構，深知當地人對玉川溫泉對人體健康的幫助，也知北投石對當地人是特別天然紀念物的價值，高橋博士研究多年終於從湯之花去除硫磺等毒素，成功分離出湯之花北投石粉末，並經過陶瓷化及科學檢驗製造出與天然北投石相似度高達99%的湯之花北投石。

湯之花本館誕生

高橋博士感受到遠方來的病者，因無預約必須打道回府，便成立了第一家飯店，仿照玉川乾式浴場及溫泉泡湯，飯店提供乾式浴場及溫泉，提供當地食材做簡餐，同時販賣由湯花做成的商品及紀念品，這是湯之花最早的模型。

傳承並發揚光大

高橋博士有感於禾杏公司同仁一致的努力，於2010年開始移轉事業給臺灣禾杏，並開始授權代理給全球各區的代理商，並於2012年正式簽約，於2015年正式打造湯之花品牌，並將10年的見證體驗，以湯花十年、花獻幸福、串聯全球、永續輝煌為基石，重新打造新的圖騰商標，並以臺灣北投石為論述，以溫熱創造幸福出發，以感恩奉獻為態度，以全民健康財富為目的設計而出新的商標，並發揚光大到全世界。

※湯之花官網https://www.yunohana.com.tw/

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