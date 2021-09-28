●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

美國計畫於拉丁美洲投資基礎建設，以對抗中國的一帶一路。

英國戰艦HMS Richmond號航行台灣海峽前往越南，中國暴怒叫囂。

俄羅斯未來3年將斥資9000億盧布（124億美元）資助烏克蘭東部俄裔獨立地區。

以色列總理Naftali Bennett稱伊朗核計畫已經越過所有紅線，以色列將不會允許伊朗擁有核武。

日本

稱中、俄、北韓是主要資安威脅。

預定9月底解除全數共19縣的緊急狀態。

核准葛蘭素史克藥廠與Vir生技研發的抗體抗疫藥物Sotrovimab。

南韓

每年100萬條狗遭屠宰取肉，但狗肉消費已經開始下降，尤其在年輕人，總統文在寅考慮禁吃狗肉。

10月開始施打12〜17歲青少年疫苗，以及75歲以上追加第三劑。

中國

國內煤價暴漲，造成燃煤發電虧損，大斷電情況加劇。

印度

反農業改革農民又開始抗爭。

澳洲

總理莫里森拒絕承諾淘汰化石燃料。澳洲為天然氣、煤重要出口國，遭受國際壓力干預內政。

印尼

Nike印尼與越南廠受疫情影響，越南廠仍關閉，印尼廠恢復中。全球海運堵塞嚴重影響Nike，疫情前產品從亞洲運到北美僅需40天，如今要80天。

馬來西亞

首相 Ismail Sabri Yaakob提出5年經濟計劃，提升基礎建設投資，承諾碳稅。

新加坡

能者物流E輪募資5.78億美元，阿里巴巴、汶萊主權基金等參與投資。此輪募資使預估市值超過10億美元，總募資額達9.765億美元。

越南

俄國與越南簽約供應史普尼克V疫苗。

晶科能源投資5億美元興建單晶矽錠與晶圓廠於越南，年產能7吉瓦，預期2022年第一季完工生產，供應其美國與馬來西亞廠。

歐盟

Google上訴2018年歐盟稱其Android作業系統壟斷開罰50億美元案。

英國

英國戰艦HMS Richmond號航行台灣海峽前往越南，中國暴怒叫囂。

倉儲勞工不足薪資大漲30%。

法國

電信公司Orange完成美國麻州到英國康瓦耳到法國勒波爾格6600公里的友誼光纖海纜，預定2022年初開始運作，2對雙向光纖傳輸速度23 Tbp/s。

10月起結束免費提供居民篩檢。

德國

賓士宣布買下33%德法合資的汽車電池公司33%股權，汽車電池公司其他股東包括繁星聯盟、道達爾能源。

俄羅斯

未來3年將斥資9000億盧布(124億美元)資助烏克蘭東部俄裔獨立地區。

西班牙

拉帕爾馬島火山又噴發，熔岩逼近海濱。

白俄羅斯

盧卡申科警告北約若在烏克蘭增兵將面臨俄、白俄聯合反應。

匈牙利

與俄羅斯天然氣工業簽下15年供應合約，遭烏克蘭抨擊，匈牙利控訴烏克蘭干預內政。

希臘

克里特島發生規模5.8地震1死。

葡萄牙

執政的社會黨在區域選舉中意外於首都里斯本敗北。

美國

計畫於拉丁美洲投資基礎建設，以對抗中國的一帶一路。

加拿大

礦業公司淡水河谷39員工受困薩德伯里的托藤礦區，無傷亡。

巴西

全球油價上漲導致巴西汽柴油價格低於國際，巴西石油考慮提高油價。

智利

衛生部與烏拉圭衛生部簽署合作備忘錄共同對抗癌症、肥胖與Covid-19等。

以色列

總理Naftali Bennett稱伊朗核計畫已經越過所有紅線，以色列將不會允許伊朗擁有核武。

沙烏地阿拉伯

美國國安顧問蘇利文訪沙國會見王儲Mohammed bin Salman討論葉門問題。

阿拉伯聯合大公國

美國軍事科技公司L3Harris科技，與阿聯Al Taif簽署協定，現代化阿聯的地面部隊。

土耳其

波蘭5月購買24架土國TB2無人機，土國駐波蘭大使表示這是首度軍售北約盟國，之後還會有更多合作。

敘利亞

代爾祖爾省親伊朗民兵遭飛機空襲。可能為以色列。

黎巴嫩

總理Najib Mikati會見顧問公司Lazard已草擬經濟復甦計畫。

約旦

本周完全開放對敘利亞的邊界關卡。

卡達

卡達航空受疫情影響年度虧損高達41億美元。

巴林

國王下令解散國家油氣局，交接給石油部。

葉門

貨幣崩潰民不聊生，第三大城塔伊茲發生警民衝突。

奈及利亞

索科托州武裝暴徒攻擊軍方基地22死。

儘管上周成功發行國際債券，奈拉兌美元黑市匯率仍跌至573:1新低。

民主剛果

流行將汽車觸媒轉換器磨成粉後混合藥物吸食，造成汽車竊案大增。

馬利

回歸民主的大選推遲到2022年2月。

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