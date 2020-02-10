吳新榮，1907年10月12日出生於台南州北門郡將軍庄，其父親吳萱草是日治時代南台灣有名的詩人，曾組織「白鷗吟社」提倡漢詩，吳新榮受其影響也有不少詩的創作。1922年吳新榮先入台南商業專門學校就讀，受到英文老師林茂生影響參加過文化協會的文化講座。1925年他前往日本先入金川中學，開始有自由民主和社會主義的思想，1927年至1931年就讀東京醫專，就在1928年加入了東京的「台灣青年會」和「台灣學術研究會」，在1929年4月就因日本政府取締台灣人反日結社的「四一六大檢舉」而被日警拘捕入獄29天。在此期間他也參與「蒼海」、「南瀛會誌」、「里門會誌」等刊物，發表詩歌、散文的作品。

1932年，吳新榮醫學校畢業，進入日本山本宣治醫院工作，那是專為窮苦病患服務的醫院，薪水雖少他也不以為苦。之後接到家裡來電報召喚他返鄉接手他叔父吳丙丁設立的「佳里醫院」開始展開農村醫師的生涯，經常出外往診服務鄉親而獲得好評，醫院病患愈來愈多，但吳新榮不以行醫為滿足，他對殖民統治的歧視和剝削深感痛苦，當時蔣渭水所領導的文化協會和民眾黨已被日本總督府解散，台灣作家在賴和主導的台灣文藝聯盟繼續抗日的鬥爭，吳新榮糾集了南部作家成立「佳里清風會」加入文藝戰線，也在他醫院後方建立一所「小雅園」作為文友固定集會場所，經常款待各地來的文化鬥士，也讓南部的作家形成一股「鹽分地帶」文學的風氣，是吳新榮一生最意氣風發的時期。

1945年日本戰敗，台灣被來自所謂祖國的國民政府接收後，吳新榮不僅沒有見到殖民政府結束後的喜悅，反而遭受了無情的挫折和打擊，在228事件當中，他的恩師林茂生及無數台灣醫界前輩、文化菁英被屠殺，而他自己也難逃牢獄之災被捕坐牢百日，死裡逃生後已失去對政局改變的期待，餘生只好奉獻於「南瀛文獻」整理的工作。當然他也留下時代的見證，在詩作中有提到228遇難的經歷和對犧牲者的悼念：

誰能料想三月會做洪水！

那突發的巨浪，衝破了那堅固的坊堤。

那無情的巨浪，流失了那美麗的田園。

那激怒的巨浪，淹沉了那平和的城市。

（中略）

誰能料想三月會做洪水！

洪水一過滿地垃圾

洪水一過親族四散

洪水一過人心如灰

誰能料想三月會做洪水！

國家何時再建？

民族何時再興？

社會何時改革？

——1947年3月20日日記（228事件後所寫）

吳新榮最重要的作品應是他思念妻子王雪芬的作品（亡妻記），由於妻子早逝帶給他無限的哀傷，他的日記充滿對亡妻的懷念和感情。更令人不可思議的是吳新榮在1967年3月27日因心臟病突發而去世，享年61歲，而他的逝世日子正好與亡妻王雪芬女士早他25年逝世的日子完全一致，真是令人不禁為這對恩愛夫妻的天堂相見留下永遠難忘的回憶!