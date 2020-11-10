美國輝瑞製藥公司週一（11月9日）宣布，該公司研製的新冠病毒疫苗的有效率達到90%以上。這是人類在抗擊新冠病毒大流行方面取得的一項重大勝利。圖為台灣輝瑞藥廠。圖／擷自GOOGLE地圖

美國輝瑞製藥公司週一（11月9日）宣布，該公司研製的新冠病毒疫苗的有效率達到90%以上。這是人類在抗擊新冠病毒大流行方面取得的一項重大勝利。病毒大流行重創了世界經濟，改變了人們的生活方式，同時還造成了一百多萬人死亡。

輝瑞公司董事長兼首席執行官阿爾伯特·布爾拉（Albert Bourla）表示，「今天對科學和人類來說都是一個偉大的日子！」

路透社引用他的話說：「就在世界感染率不斷推高記錄、醫院接近超負荷、經濟恢復舉步維艱的時候，我們的疫苗開發項目到達了這個關鍵的里程碑。」

輝瑞的德國合作夥伴生物技術公司BioNTech的首席執行官烏古爾·沙欣（Ugur Sahin）對路透社表示，疫苗防疫效果雖然目前還不是十分確定，但應該可以持續一年，他對此感到樂觀。

川普時時關注疫苗進展

美國總統川普在得知這一消息後非常興奮，立即發推文說：「股市大漲，疫苗馬上到來。報告說有效率達90%。這消息太棒了！」

有分析說，川普這次在總統競選中落後於它的民主黨對手喬·拜登的關鍵因素就是發生了這場改變美國和世界的新冠病毒大流行。不少網友在看到這條疫苗的消息出來後都感嘆道，如果這個消息在一個月前出來，大選的結果可能就會大不一樣。

紐約時報說，川普總統在疫苗研發開始前就把賭注押到了輝瑞和生物科技公司身上，相信它們必定能夠成功，並在7月22日就向這兩家公司下了採購訂單。當時，那是美國政府下出的最大的訂單。

輝瑞董事長布爾拉說，川普把他所有的希望都押在了疫苗上面，在疫苗開發過程中他不斷詢問疫苗的進展和完成的時間。

紐約時報引用布爾拉的話說：「我每次跟總統通話的時候都告訴他，不要擔心，我們不會在安全和效果問題上疏忽，但是，我們會在科學允許的前提下盡最快速度研發出來。」

民主黨總統候選人拜登對這個消息表示歡迎。路透社引用拜登的話說，「這個消息太棒了，但是不能改變這樣的事實，明年大部分時間裡，人們還需要戴口罩，保持社交距離，採取其它健康措施。」

消息一出，美國股市像脫韁的野馬強勁上漲。道指最高增長1600多點，標普指數上漲150多點，創出歷史新高。

輝瑞：年底前可向市場投放

輝瑞公司表示，將在本月晚些時候向美國食品與藥物管理局提出緊急審批申請，準備在今年年底以前向市場投放可供1500萬至2000萬人使用的疫苗。

美國田納西范德比爾特大學醫學院傳染病專家威廉·沙夫納（William Schaffner）說：「這個有效率數據確實意義非常重要。」「這項研究尚沒有最後完成，但是無論如何這個數據看上去非常紮實。」

牛津大學的傳染病專家彼得·霍比（Peter Horby）也感到非常興奮。他對路透社說：「這個消息讓我笑得合不上嘴。看到這個疫苗取得了這樣積極得成果，這對新冠病毒疫苗來說是個很好得兆頭。」