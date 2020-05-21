民進黨立委蔡易餘撤回《兩岸人民關係條例》修正草案與《憲法增修條文前言》 修正草案，竟在一讀通過後自行撤案，此舉引起各界批評，而蔡易餘竟說：「我當小丑又何妨！」圖／擷自蔡易餘 家己人 臉書

民進黨立委蔡易餘撤回《兩岸人民關係條例》修正草案與《憲法增修條文前言》 修正草案，竟在一讀通過後自行撤案，放棄刪除條文中的「國家統一前」字句。此舉引起各界批評，不只被批為打假球，國民黨還諷民進步黨是中國共產黨的小弟，而蔡易餘竟說：「我當小丑又何妨！」

身為民代本應為民喉舌、反映民意，提案修法又獲時代力量的委員一同聯署，並已一讀通過，只以「現在的時機點太危險，有義務避免台海局勢失穩」為由，就直接自行撤案，這不僅不尊重同為聯署的立委，更藐視了國會議員應有的專業與職責。說更白一點，蔡易餘硬要在國會殿堂當小丑是他個人的自由意志與選擇，別人無權置喙，但若因此讓人誤以為他的選區選民也跟他一樣是「小丑」，那嘉義縣民豈不冤枉？

已一讀通過的修正法案把「國家統一」定位文字拿掉，這不只反映了廣大民意，同時也留給了2300萬人來決定台灣前途國家定位的自決空間，這也是辣台妹贏得817萬選票的重要原因。怎知，辣台妹連任就職，「芒果乾」瞬間成了「芭樂乾」，絕不是一句「小丑」就可轉移焦點、模糊問題，蔡易餘此刻選擇拂逆了廣大民意，就成了名符其實的「跳樑小丑」。因為此刻不是撤個草案如此表面，也撤掉台灣人民做出自由選擇的機會，也撤掉擺脫憲法上不合理統一框架的契機；蔡易餘立委可以不懂法律，但蔡易餘律師請別知法、弄法，進而用「幹話」愚弄人民。

蔡易餘仰中共鼻息？

我非國民黨人，不想替國民黨背書。對於國民黨同意將修法排入議程，到底是真的想彰顯多數人民的意志，或只是唯恐天下大亂、另有算計，其實都不是重點。畢竟在野黨若為「跳樑小丑」尚可理解，但執政黨的國會議員竟也仰中共鼻息，竟聲稱修法時機點危險，不可冒險。難怪國民黨前主席洪秀柱要問蔡易餘「搞台獨哪時候不危險？」

只是同理，也想請問問洪秀柱，依附順從了中國共產黨，台灣就安全了嗎？台灣中國就一國兩制？中國對台的飛彈就會撤掉？中國戰機就不繞台？中國戰艦就不環伺台海？台灣從此就永保和平了嗎？

連美國都願以航空母艦護台之際，等於給了台灣好球，台灣竟不敢接球、打球，修法已一讀通過，習維尼可吭聲了？國際上多數支持台灣的情勢下，請問此刻不修法待何時？又該何時修法才不叫冒進？還是恐怕影響了蔡習會，才叫冒進？所以往後的WHO也不用太認真爭取入會？是否也因為就職或時機敏感，就該外交休兵？奧運、華航等正名也該停止了嗎？還是等到下次選舉，「芒果乾」再拿出來晾一晾， 一如每年的228一樣， 等到受難家屬老了、死了，也就算了？

執政黨，連任就職之前請別忘了817萬人民的期待，更別把人民當87或小丑。若嫌選票太多，也不該用這樣粗糙手法來踐踏民意，畢竟老百姓眼睛是雪亮，快快懸崖勒馬吧！