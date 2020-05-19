為了解決朝核問題，2003年4月在北京進行六輪六方會談，周邊多國並沒有結論，北韓以美國不守承諾為理由，退出談判，美國認為北韓仍然持續發展核武，雙方的互信徹底撕毀，而台灣方面尋找北韓貨幣，因為SARS冠狀病毒爆發，台灣社會如臨大敵，工作也同樣延誤，到了夏天，才終於有了進展。

進入台中梧棲港驗貨

台電公司一位林姓高層來電說，「可以進倉庫驗貨，但是，貨櫃很多，至少要十位工人，三天時間才能開箱驗完，而且只能看文件以及貨幣多少箱，無法進行對每張鈔票真假細細檢驗」，在這個前提下，阿敏必須回馬來西亞調集非華人，最好是連華文也不懂的原住民馬來人來台灣，對方認為，不懂華語馬來人到台灣，加入這個工作，不知道這些東西的底細，也可以避免洩密的機會，這樣要求是必然措施，可以想見，對方處理事情，相當隱密，不希望這件事對外曝光，阿敏也一口氣同意這樣安排。

阿敏在馬來找好工人，辦理護照後，直接從高雄入境，我安排他們進駐飯店，等候驗貨通知，在高雄盤桓兩天，對方終於來電約定在台中梧棲港見面，因為事先約定條件，不准台灣人加入驗鈔工作，所以，我用兩部車子，一部旅行車，送阿敏和工作人員到達梧棲港，在梧棲一家旅館入住，第二天，一大早，對方安排一部中型巴士到旅館接人，直接進入境外倉儲中心，事前，我要求阿敏把驗貨過程用手機拍下，以便向IMF報告，台中境外中心貨櫃有三百個，進口報單的品項登錄為紙張，但是，每一只貨櫃上面的物品說明，有台灣貿易公司名稱，單單從這些公司的進口報單，無法了解貨幣是進行哪一種交易，才會運送到台灣，為甚麼牽涉到台電，隱藏在貨幣後面的影武者，仍然密不透風，比較可以猜測的一點是，能夠有辦法運送這些貨櫃進入台灣，肯定是台灣大型的船運公司，當天晚上，我和阿敏在旅館看著他所拍的照片，開始分析起來，阿敏說：「對方全程監督我們驗鈔，很小心，進出時候還要搜身，很擔心我們把錢夾帶出去，做完工後才說，驗完這些貨幣，下一次要到基隆港的境外中心倉庫，哪裡還存放幾百個貨櫃，但是，有幾個貨櫃在大水災時候，被水沖走，裡面物品比較潮濕，另外，新加坡境外倉庫也存放數百個貨櫃，只能陸續安排時間進行檢驗。

六方會談談判籌碼

阿敏和馬來工人在梧棲港工作了三天，我循著原路帶他們回高雄，當天就辦理離境，等待下一次驗貨，並且向阿布杜通知進度，如果數量和IMF的資料吻合，就可以確認這些藏身在台灣貨櫃的北韓幣，就是當年美國政府為了收買北韓，所印刷貨幣，美國尋找這些貨幣回籠，做為六方會談的經濟援助工具以外，如果可以贖回黃金，也可以大賺一筆，因為當年印鈔所質押的黃金，每盎司已經上漲好幾倍。

其次，美國同意在北韓依協議完成棄核的動作，同意可經濟援助和補貼，但是，經濟援助將以美國所印刷北韓幣為主，這些貨幣可以在中國，南韓，日本，俄羅斯，美國進行匯兌，最後完成半島非核化之後，才會撤除經濟制裁，這是美國自己單邊設想的計畫發展，但是，六國會談的國家，卻不想和美國同步，這也是半島非核問題，一直沒有進展的原因。

單單驗鈔問題就拖延了一年，2004年，一個新的問題又出現了，阿布杜代表國際貨幣組織，以專案經理身分到台灣，和對方進行多次會談，阿布杜要求對方要找一位「擁有者」出面簽訂合約，而且地點必須是紐約的世界銀行總部，但是，對方卻沒有人願意出面擔任擁有者，一來不理解國際法律，二來擔心這些被制裁國家貨幣的擁有者，可能吃官司，所以，事情無法解決，就開始擱淺，當時，我已經隱約猜到這批貨幣幕後應該是國民黨的投資公司，後來在2019年，經由劉泰英先生證實，當年是國民黨和北韓金正日談判後，才把北韓貨幣取回，作為欠款的抵押，由劉泰英先生派到北韓的談判代表是馬愛珍女士，當年是擔任中央投資公司旗下中港貿易公司的總經理。

台灣和北韓交往超過20年，檯面上，透明的貿易額度很小，但是，不透明的貿易數字卻無法曝光，從貨櫃的貨幣數量分析，應該是很大的欠款，這一點日後將由政府追查。