旅日棒球選手王柏融轟出關鍵2分全壘打後接受電視訪問時，特別表達對於日本的感謝，「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣，我想代表台灣說聲謝謝。」圖／擷自DRAMATIC BASEBALL 2021網路影片

王柏融本（月）5日擔任日職火腿隊先發第五棒、左外野手，前兩打席都遭三振，但到7局，火腿隊仍以0：1落後，1出局、一壘有人，輪到王柏融打擊，在2好2壞時，將巨人先發投手投出的第7球、147公里速球，掃出中右外野方向的全壘打牆。王柏融這一轟2分逆轉砲，也成為勝利打點，幫助火腿隊以6：4打下巨人隊，也寫下了王柏融棒球生涯偉大與難忘的一頁。

賽後王柏融站上英雄訪問台，談到那發逆轉砲，他表示，當下因為一壘有人，想著一定要擊到球，不要輕易的被投手解決，「很開心在那時候打出一發逆轉的全壘打，有完全咬到球的感覺。」。王柏融這一轟也中止球隊的得分乾旱期，被日本媒體譽為「價值千金」的一轟，拯救火腿隊的低潮。

職業棒球反映時代

透過電視受訪，王柏融特別表達對於日本的感謝，「在這個機會下，我想要感謝日本，非常感謝在這個時期能夠提供疫苗給台灣， 我想代表台灣說聲謝謝 。」，說完後全場立刻響起如雷的掌聲，王柏融接著說：「希望不管日本或台灣以及全世界，能夠順利度過這個疫情。」，贏得很多的讚賞。由於是日職火腿隊台灣好手、也是昨日唯一晚場賽事，以及NHK全國轉播，在這三個條件下，讓王柏融賽後一席「感謝日本送台灣疫苗」的溫暖話語，掀起巨大迴響。尤其，火腿隊監督栗山英樹稱讚王柏融賽後受訪的表現，「真的令人激賞！我認為職業棒球就像一面鏡子能夠反映時代；我們選手有此發言，我真的很開心，好久沒有如此深受感動，如果每個選手都可以說出這樣的話，這應該會是一支很強大的球隊吧。」。

其次，王柏融的全壘打與賽後感言更登上6日北海道「日刊體育」頭版，並以「大王逆轉勝彈」為標題，描述他中斷球隊28局無得分、敲出個人單季新高的4轟等好表現，旁邊則強調王柏融代表台灣「謝謝提供疫苗」的發言。另外，包括日本作家和議員都發表看法，例如：粉絲團有近30萬跟隨者的日本作家門田隆將，即在其推特分享王柏融感言全文和影片，並在感言上寫道，「台灣、加油！」。有23.6萬人追蹤的日本參議院議員和田政宗，也同樣在推特分享王柏融感言全文直呼，「太棒了！」。顯然，王柏融精湛的球技，以及感謝日本、不忘關心世界的言語表達，已感動了許多人，是運動結合外交的最佳典範。

當台灣面臨嚴峻的疫情，所擁有的疫苗數量卻遠不及所需，甚至國產疫苗也尚未能提供國人使用之際，日本慷慨捐贈124萬劑AZ疫苗，更有如雪中送炭般的溫暖，相信很多人都會感激在心頭，即使在棒球場拚戰的王柏榕也不例外，以致他能及時經由賽後受訪，在現場觀眾、電視轉播、媒體報導之下，公開感謝日本援助疫苗，不僅非常得宜，也是成功的國民外交。