你在哪裡？你都吃了什麼？國立台灣博物館即日起至2022年10月30日於南門館推出「永續年夜飯—人類世的餐桌」特展，以「台灣多元族群的節慶飲食」、「年菜與他們的產地」、「看不見的年夜飯」及「永續的餐桌」等單元，鼓勵大眾重新想像人、節慶餐桌與大自然的關係。

9月6日舉行展覽記者會，由台博館館長洪世佑主持，行政院環境保護署綜合計畫處副處長徐淑芷、宜蘭縣岳明國小校長黃建榮及台中市博屋瑪國小校長比令亞布等多位貴賓均出席。

洪世佑表示，台博館自2016年起持續於農曆新年前辦理「永續年夜飯」活動，每年設定一項主題，鼓勵大眾探索餐桌背後的議題。今年以展覽方式，從漢人、客家人、原住民族及新住民等不同族群的節慶與祭儀飲食文化開始，從各項環境議題邀請大眾反思主流的年節飲食文化，希望激發更多對永續未來的想像，共創屬於新世代的節慶飲食文化。本次展覽也列舉了許多行動方案和成功案例，邀請大家一起環境永續努力。



台博館永續年夜飯特展介紹台灣多元族群的節慶飲食。圖／台博館提供

「年菜與他們的產地」單元，介紹各類肉品食物的來源、生態足跡及肉品循環經濟，還有蔬食菜餚對環境的衝擊及保健養生功效，以及如何透過營養轉型找回糧食的多樣性。展覽特別分析1965年至今關於年菜的新聞報導，依據不同魚類被報導的次數，找出不同時期大眾普遍關注的魚種，也發現台灣人的年夜飯吃的進口魚與養殖魚貨越來越多，例如鮭魚、鱸魚、石斑等，因此不易感受到海洋中漁業資源的減少。



台博館永續年夜飯特展介紹食物從產地到餐桌的過程。圖／台博館提供

「看不見的年夜飯」單元，介紹供應食物的過程產生的碳足跡、塑膠、廚餘等看不見的「食材」。全球每年食物生產總量中有將近三分之一、高達13億公噸的食物被浪費，其中50%的食物在消費端損耗，唯有掌握吃在地、吃當季、計畫性購買、學習管理冰箱及全食物利用等原則，才能迎來更多年年有餘的永續餐桌。'



台博館永續年夜飯特展以海廢製作成看不見的餐桌。圖／台博館提供

台灣擁有多樣的地理與生態環境，造就各地豐富而不同的餐桌風景與飲食文化，當中蘊含現代科學難以捕捉的在地智慧。例如Makuta’ay（港口部落）與海共生的飲食文化、都市可食地景計畫、「綠色保育標章」的農產認證及友善環境的水產養殖等等都是值得推廣學習的永續方案。

為鼓勵青少年以節慶飲食為主題參與環境行動，台博館搭配展覽推出「懂吃懂吃－年夜飯改造行動」微型展徵稿計畫，邀請民眾以減塑、惜食、減少碳足跡、友善環境食材、傳承在地文化等五項為原則，共同設計永續環境的菜色，經館方錄用為「年夜飯改造行動」展示素材者，即可獲得特展專書與紀念品。更多關於展覽的內容及教育活動請至台博官網查詢。

「永續年夜飯—人類世的餐桌」特展

時間：2021.8.30（二）〜2022.10.30（日）（週一休館）

地點：國立台灣博物館南門館紅樓二樓（台北市中正區南昌路一段1號）