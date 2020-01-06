台北市捷運局今（6）日表示，「捷運東環段可行性研究」獲國家發展委員會審議通過，將儘速展開綜合規劃與環境影響評估相關作業，捷運局主秘王偉表示，最快2023開工，施工至少需6年半，因此最快2030年完工。

北市捷運局表示，台北市長將環狀路網推動列為第一優先施政要項，2018年7月成立首都環狀線推動小組，定期召開會議追蹤進度，另為因應台北市都市發展重心東移，並配合港湖產業發展構想，依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定進行東環段可行性研究作業，完成後於2018年11月7日提報交通部審議。

捷運局指出，透過東環段捷運系統的建構，以大東區概念發展，以港湖為中心，發展優勢產業，及發揮產業群聚效益，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業，並配合內科2.0發展計畫，使地區機能相互支援，增進產業發展綜效。

未來東環段將串聯文湖線、松山線、板南線及信義線，並與已核定的環狀線北環段及南環段銜接，提供更多元、更便捷的轉乘服務，讓台北捷運路網更省時、更省錢及更便利。

捷運局說明，捷運東環段全線採地下型式核定，路線全長約13.12公里，共設10座地下車站及一座地下機廠。路線規劃起自環狀線北環段劍南路站後，經敬業三路、沿樂群二路轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷公園綠地，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山線松山站（松山車站)，後經松山路行經板南線永春站、沿松德路後轉松德路168巷，轉至松仁路抵達信義線象山站，再續往南行進入山岳隧道，經過國3甲萬芳交流道後穿越景美溪至文湖線動物園站與環狀線南環段銜接。

捷運局強調，東環段未來將與已核定的北環段、南環段以及將通車的環狀線第一階段形成完整的首都環型路網(一車直達)，不僅能因應台北市東側廊帶未來發展需求，也透過捷運串聯既有軌道路網，達成發展大台北地區共榮的理念，大幅提高北部區域民眾行的品質與便利。