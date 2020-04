武漢肺炎蔓延全球,死亡人數逼近9萬人,台灣持續展開人道援助,外交部今天宣布,啟動第二批人道醫療物資援助,再捐600萬片口罩,捐助國家包括北歐及中東歐地區的歐盟會員國、美國受創較重的州、拉丁美洲暨加勒比海地區國家、新南向政策目標國家及其他友好國家等。

外交部表示,為因應武漢肺炎疫情蔓延,政府於4月1日宣布第一波國際人道援助行動,捐贈美國、歐洲及我國友邦共計1,000萬片醫療口罩等防疫醫療物資,贏得國際好評與各國一致肯定。

外交部表示,首波捐贈給15個邦交國的口罩,已經分批啟運,將陸續運抵各國,而我國捐贈美國的部份,也順利作業中。歐洲部分,我國援贈荷蘭的口罩已於4月7日運抵荷蘭首都阿姆斯特丹。捐贈給其他歐洲國家的口罩,則分批於4月8日晚間及9日清晨先後啟運,將分別送往義大利、西班牙、法國、德國、波蘭、捷克、比利時及盧森堡等歐盟會員國,以及英國、瑞士與教廷等在前線急需的醫護人員、相關團體或與民眾接觸的神職人員。

外交部指出,政府自4月1日宣布第一波國際人道援助行動後,在一週內即完成相關作業,具體落實「臺灣能幫忙」(Taiwan can help)的理念。我方盼能提供國產的醫療物資及時協助迫切需要幫助的美國、歐洲及友邦人民;且我國特別選在「世界衛生日」(World Health Day)當週送出,別具意義。



外交部與我國民間企業合作捐贈25臺呼吸器及呼吸器濾心等物資給捷克。圖/外交部提供

在順利完成第一波國際人道援助後,外交部宣布,將展開第二波國際人道援助行動。臺灣將再捐贈醫療口罩,支援受到疫情嚴重影響的國家,包括北歐及中東歐地區的歐盟會員國、美國受創較重的州、拉丁美洲暨加勒比海地區國家、新南向政策目標國家及其他友好國家等,總數600萬片醫療口罩。有關捐贈日本部份,雙方已開始進行討論。

外交部強調,防疫無國界,各國對抗武漢肺炎疫情無法獨善其身,唯有透過互助互利的合作,方能築起堅實的抗疫防線。國際社會刻正強化防疫機制,臺灣有意願、也有能力與各國建立防疫合作,在解決疫情上扮演不可或缺的角色。我國將持續以實際行動應證「臺灣能幫忙,而且臺灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!),具體展現臺灣政府與全體2,300萬人民的愛心與信心,以及參與國際事務的誠意與決心。



我國天主教團體近日募集護目鏡、醫療防護帽、抽痰包等防疫物資,透過教廷駐臺大使館轉交義大利。圖/外交部提供