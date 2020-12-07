作者認為，中共不斷對台施壓，並將繞台航行常態化，我方應避免落入「狼來了」效應，應時時保持戒慎恐懼，國軍持續保持戰備，堅持監控、廣播驅離駛來的共機，政府也應積極提升國防實力，達到「防衛固守、重層嚇阻」能力，以刺猬戰略（porcupine strategy）令中共不敢貿然行事。圖為我國F-16戰機驅離中共轟6戰機。示意圖／擷自國防部官網

近年來國際局勢變化，適逢美國總統大選，選前川普總統大打反中牌、對台軍售、高級官員訪台，選後仍不減台美交流力道，使得中共不斷加大對台文攻武嚇的力度，並以軍事訓練為藉口在東海、南海、台海展開各種具侵略性的軍事演習，其中又以軍機擾台最頻繁，對我國國防安全影響甚大，據國防部紀錄11月有22天的擾台紀錄，10月也有25天擾台紀錄，嚴重破壞兩岸現狀與和平穩定，究竟解放軍頻繁擾台背後具備何種意義，試就以下幾點分析。

1.對外宣示台灣主權

近年來由於美國推出「亞太再平衡」戰略，雖然並沒有將台灣納入其中，但將台灣視為「重要的安全及經濟夥伴」，於2018年起陸續制定相關友台法案，如《台灣旅行法》、《2018亞洲在保證倡議法》，2019年制定《台北法案》，2020年將提出《台灣防衛法》，這些友台法案使北京政府非常不滿，因此中共不斷的在台灣周圍海域實施演習，多次實施軍機繞台，將軍機繞台常態化，且不承認台海中線，幾度跨越台海中線，對外強力宣示台灣主權，展現將台灣海峽內海化的既成事實（fait accompli）戰略。

2.訓練解放軍

解放軍的繞台訓練包含了宣示主權、恐嚇意圖，也將台灣周遭海域視為「預設戰場」，展開加強解放軍繞台演訓，試圖掌握台海周遭氣候、地理環境，熟悉周邊海域路線，演練對台攻擊路線等，其中繞台機種包含轟6、蘇愷30、殲10、殲11、殲16等、運8、空警200、空警500等機種。

3.對台灣進行情蒐

解放軍軍機繞台目的也包含對台進行情報蒐集，近來中共重視空載電子戰能力，具電子情報偵察功能機種進行繞台，包含TU-154電偵機、運輸機結合偵察機（運8、運9）、空中預警機等，對地面目標實施繪圖、蒐集我軍機起飛相關參數、監聽、截獲、破譯電子訊號或進行電子干擾及壓制演練。

4.施壓台灣政府

中共頻繁以軍機繞台，其航線主要沿台灣防空識別區（ADIZ）、跨越台海中線，但防空識別區並非領空，僅能警告、伴飛、廣播驅離，據國防部10月統計，今年已超過250逾架次飛機侵擾台灣防空識別區，我方為因應需派軍機升空監視，今年已派超過4000架次空軍戰巡兵力，已耗費成本新台幣約250億。中共不滿台美交流及軍購，如美國國務院次卿訪台後，中國外交部發言人則表示：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來」、「中方將根據形勢發展作出必要反應」，因此不斷以「消耗戰」對台灣政府施壓。

台灣的應對策略

中共不斷對台施壓，並將繞台航行常態化，我方應避免落入「狼來了」效應，從而導致心態鬆懈，應時時保持戒慎恐懼，國軍持續保持戰備，堅持監控、廣播驅離駛來的共機，政府也應積極提升國防實力，達到「防衛固守、重層嚇阻」能力，以刺猬戰略（porcupine strategy）令中共不敢貿然行事。另一方面政府對於民眾應積極推廣「全民國防」理念，充實我國與國防安全有關的政治、經濟、軍事、心裡、外交等方面，促進國人居安思危觀念，不落入中共的「新三戰」（網路戰、認知戰、超限戰）策略，認知共軍擾台真正意圖，提振我方團結守護台灣的信念與決心！



據國防部紀錄，11月中國解放軍有22天的擾台紀錄，10月也有25天擾台紀錄，嚴重破壞兩岸現狀與和平穩定。圖為2020.11.25空軍公布中共運8反潛機進入我西南空域活動情況。圖／空軍司令部提供