台灣蝴蝶密度是世界第一。

小學的時候，我曾經參加一個少年科學雜誌辦的活動，由陳維壽老師介紹，參觀了成功中學的蝴蝶標本館。當時看到琳瑯滿目的蝴蝶標本，真的是嘆為觀止。

長大一點，聽人家說台灣是蝴蝶王國。不過我對蝴蝶的認識，大概也只限於幾種大類，像粉蝶，斑蝶，蛺蝶，鳳蝶，小灰蝶等。

最近在知本林道散步，雖然是冬天，仍見有群蝶飛舞。隨手拍下來，回來整理一下，竟然拍到了9種自己都不太會認的蝶類，每一種都有獨特的花色，非常美麗。上網對了一下蝴蝶圖譜，簡單分類後上傳到iNaturalist，熱心的網友隨即幫我辨識，把9種蝴蝶都辨識到「種」，都列入「研究等級」的層級，其中還有一些是台灣特有種。

台灣真是生態的寶島，上帝給台灣許多珍貴的禮物，值得我們珍惜愛護。



大波紋蛇目蝶Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908。圖／劉漢鼎



大玉帶黑蔭蝶Lethe mataja。圖／劉漢鼎



台灣小紫蛺蝶Chitoria chrysolora （Fruhstorfer, 1908）。圖／劉漢鼎



蛇眼蛺蝶Junonia lemonias。圖／劉漢鼎



琉璃蛺蝶Kaniska canace drilon（Fruhstorfer, 1908）。圖／劉漢鼎



台灣黃蝶（亮色黃蝶）Eurema blanda arsakia（(Fruhstorfer）。圖／劉漢鼎



金三線蝶Pantoporia hordonia rihodona Moore, 1878。圖／劉漢鼎



黑擬蛺蝶Junonia iphita （Cramer, 1779）。圖／劉漢鼎