門諾基金會再度獲贈禾羽有機農場的高山高麗菜、娃娃菜、小白菜，門諾基金會邱瓊苑執行長（左2）及曾獲百大青農的張羽廷（右2）合影留念。圖／門諾基金會

位於太魯閣國家公園內的西寶台地，以種植高山蔬果所聞名。其中也有曾獲得百大青農的張羽廷所經營的禾羽有機農場，該農場所種植生產的蔬果品質好、水分多，日前門諾基金會又再度獲贈禾羽有機農場的高山高麗菜、娃娃菜、小白菜，讓參與共餐或是送餐的長者們都可以享受新鮮又營養的蔬菜。

門諾基金會表示，於2021年度張羽廷已經捐贈百顆高麗菜給門諾基金會讓各個關懷站都非常驚喜，今年張羽廷又決定再次捐贈。張羽廷說，會選擇門諾基金會再次捐贈自己辛勤耕種的蔬菜，是因為平時下山運送蔬果時，經常看到門諾基金會送餐車或長照巴士在路上奔馳，親眼見證門諾基金會非常認真投入在第一線服務，所以希望再度盡一點心力，捐贈自己所種植的蔬菜，他相信捐贈給門諾基金會的資源一定會使用在需要幫助的長輩身上。

禾羽有機農場的張羽廷親自開著貨車運送蔬菜下山到門諾基金會，由門諾基金會邱瓊苑總執行長親自迎接感謝，並一起合影留念。門諾基金會立即將這批充滿青年愛心、熱情的高山高麗菜，以最快的方式分送至門諾基金會各個工作站。在太魯閣工作站將新鮮的蔬菜轉變為一道道美味的料理，並提供給長輩們在上課完後享用，長輩們也誇獎：菜好甜喔！很好吃唷！

禾羽有機農場所產出的蔬果品質相當好，之前不只是與知名企業契作，近期更通過全聯福利中心的評選，能夠透過知名量販通路，上架到全國各地，可以說是相當大的肯定與指標。門諾基金會表示，非常感謝禾羽有機農場再次捐贈，讓所長者們能夠吃到高品質的蔬菜，幸福在地安老。



太魯閣工作站將新鮮的蔬菜轉變為一道道美味的料理，並提供給長輩們在上課完後享用。​圖／門諾基金會