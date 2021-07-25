從小一起長大的朋友說，姐姐工作勞累、壓力大，作息很不正常，有天在脖子上摸到腫塊，去以功德聞名的醫院看診，醫生穿刺以後說是甲狀腺癌，要盡快動手術。因為只有一側腫塊比較大，但醫師要她把兩側的甲狀腺都移除。姐姐有點躊躇，朋友也很擔心，不知道這樣到底好不好。

我建議朋友到另一間我比較相信的專科醫院看診，因為我在該醫院有很好的看診經驗，也覺得拿掉器官是大事，不應該輕率的下決定。畢竟沒有甲狀腺以後，就得吃一輩子甲狀腺素了。不過推薦人看醫師也有風險，我跟朋友說，如果不是從小到大的交情，我也不敢說這醫院一定比較好，只是我相信該醫院對病人的照顧遠勝我去過的其他教學醫院，諮詢不同的意見不吃虧，如果覺得原來的醫院比較好，還是可以回原醫院手術。

本來姐姐嫌麻煩，後來被朋友說動，還是到我推薦的醫院看診。第一次門診醫師說就算是真的是甲狀腺癌也不用著急，這是相對病程發展緩慢的疾病。姐姐還帶了原醫院的手術說明，上面還有畫圖說明並標明了自費的費用，醫師嘀咕了一句:「原來他們收這麼多費啊！」後來姐姐問，為什麼要一次拿掉兩邊的甲狀腺，醫師回答，如果只有一邊有問題，當然只需要拿一邊，器官當然是盡量保留下來的好。然後醫生又說，既然上次已經做過穿刺，那就先調穿刺的檢體來看，並安排了超音波的時間，如果前一次檢查可以確定是癌症，那就不用再穿刺了。朋友與姐姐都很高興這個醫師的想法跟她們一樣，至少還可以保留一半的甲狀腺。

第二次門診醫師說，他們從上次穿刺的甲狀腺檢體裡找不到癌細胞，超音波也看不出明顯的問題，所以沒辦法，還是得讓病人再挨一針。姐姐雖然覺得麻煩，但看在醫師都有為她著想，只好再檢查一次。再次回診的時候，醫生說一樣找不到癌細胞，看起來是良性的，定期追蹤就好。所以不只可以保留一半的甲狀腺，是完全不用手術，兩邊的甲狀腺都保留下來了。

病人通常聽到自己生病需要手術，都會感到驚慌，很少會懷疑醫師說的話。朋友姐姐在看完第一個醫師決定要手術後，就辭掉了工作，改變了作息。她當初也是輾轉託了在該醫院工作護理師友人，才獲得推薦去看那位醫師。萬萬沒想到換一間醫院看診，腫瘤會從惡性變良性，從要完全拿掉甲狀腺變成不用手術。也不知道是早睡早起帶來奇妙的大改變，亦或兩個醫師對於應該要手術的標準相差甚大？

做為完全不具專業背景的病人，能做到的就只有遵從醫囑，但要怎麼知道醫師的指示是對的還是錯的？如果朋友姐姐聽從了第一個醫師的建議，要盡快手術拿掉甲狀腺，那她就白白損失沒有壞掉的器官，並得終生服用甲狀腺素，還可能要常常看醫生調整劑量。甲狀腺素太低會影響情緒、使體重上升，甲狀腺素太高又會產生心悸等其他問題。這些google就可以搜尋到的資訊，難道醫師都不知道嗎？如果醫師明明知道病人沒有問題，卻還是要摘除病人的甲狀腺，這又是更嚴重的倫理問題了，簡直是謀財害命！醫為刀俎，人卻無法知道自己是不是魚肉。到底病人應該怎麼辦？

※本文轉載自： 元氣網醫病平台