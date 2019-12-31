2020大選最後倒數計數，在政黨票部分，蘋果日報民調顯示，台灣民眾黨支持度10.2%，但台灣學生聯合會近期舉辦模擬投票，時代力量最高，但民眾黨落居第4，輸給台灣基進黨，外界解讀是年輕柯粉票源流失，對此，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今（31）日表示，如果在大學生票選中排到第4名，這就要檢討，太丟臉了！

柯文哲今天出席台北市居住正義2.0記者會，他在會後受訪時表示，民眾黨在所有政黨裡面，應該算是最年輕的，這看民眾黨的不分區立委的平均年齡就知道，所以民眾黨是最多元開放的，應該要更努力爭取年輕人的認同。

媒體詢問，這會不會是受到台灣基進頻頻打「柯韓連線」所造成的影響？柯文哲回應，「柯韓連線」在政治上就是給人家貼標籤，其實他在總統大選沒有什麼表態，他覺得在自己的同胞當中去分出敵人，這是他對當前的執政黨很不滿的地方，台灣97%都是台灣派的，所謂的外省人到第三代也是台灣人，所以台灣的主體性、優越性，民主自由是台灣的核心價值。

柯文哲強調，大家的基本論述應該都相同，所以不應該在自己的同胞裡面把誰圈出來，說是中共的同路人，他認為這些是不必要的。

他說，台北市政府最成功的地方，就是3個副市長中，有一個副市長是以前胡志強的副市長，是從國民黨系統來的；黃珊珊是從親民黨來的；彭振聲受謝長廷提拔，在陳菊高雄市長時代當過工程處長，所以，北市府的副市長有國民黨、親民黨、民進黨，也都做得好好的，這樣不是很好，何必在自己的同胞裡圈出一塊說誰是敵人，這實在沒道理。