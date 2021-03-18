2021年3月13日清晨4點多我就醒來，手機的LINE就有邱師母的來訊，說邱教授在凌晨安詳的回歸天國了。我雖知邱教授一年多來的抗癌歷程非常勇敢辛苦，也知道他最後因體力衰退而藥物作用強烈恐難再現奇蹟，但得此訊息仍內心悵然若失，非常不捨一位多年相知好友就此離去。我立即傳訊給民報總編輯劉志聰兄，請他當天就發文悼念長期為民報撰稿的邱教授，我說邱教授「一生守住真理的道路，為自己、為家人、為台灣盡了最大的努力，大家都以他為榮。」這篇文章應是全台灣媒體最早刊出「知名政治學者邱垂亮教授今逝世」的報導！

邱教授一生教學、研究，發表政論文章觀察獨到極具影響力，是海內外知名的健筆，對台灣故鄉的熱愛使他不僅經常回國探望親友，更多方接觸政界人士，了解台灣政情發展，甚至投身參與民主運動並支持台灣獨立的理想；在澳洲他也不斷發揮影響力為台灣發聲，爭取澳洲政界的支持，並對中國的蠻橫滲透、破壞澳洲民主自由大加批判發出警訊，他同時擔任過僑務委員、僑委會顧問，服務海外台灣同鄉不遺餘力，也為台灣的國際外交生存空間多所努力！

我認識邱教授時間頗長，早在他為康寧祥先生主辦的《八十年代》黨外雜誌寫稿時，就為他的文章折服，當時我和李筱峰兄都剛大學畢業就投身黨外民主運動，對海外知名政論家的邱教授嚮往不已！我後來被徵召前往花蓮參選，在民主沙漠耕耘播種時，邱教授特別返台來花蓮為我助選，他還到處拜訪花蓮的客家鄉親為我拉票，令人感動。印象特別深刻是1994年台灣旅客前往中國旅遊發生千島湖事件，眾多台灣鄉親慘遭搶劫殺害，中國北京政府卻不聞不問，引起台灣媒體大肆報導，當時邱教授正在花蓮為我助選，我們看到媒體訪問慈濟功德會，希望證嚴法師發揮影響力去要求中國北京政府關切此事，沒想到慈濟功德會的回答是可能中國北京當局不知有此事件，邱教授義正詞嚴召開記者會反駁慈濟說法，當時邱教授說：「全世界都知道中國北京政府是控制人民最嚴厲的政府，中國政府甚至為了推行一胎化政策，都知道哪個婦女懷了第二胎，就要求婦女去墮胎，那有可能不知道千島湖發發生了搶劫殺人的重大事件！如果是這種說法，表示證嚴法師對政治無知！」可見邱教授是多麼有正義感和有良心勇氣的學者！



作者表示，早在邱垂亮教授為康寧祥主辦的《八十年代》黨外雜誌寫稿時，就為他的文章折服。圖／郭文宏，民報資料照

我要創辦民報時，邀請邱教授作主筆寫專欄，他不但一口答應，還在澳洲邀請陳博文醫師、陳春龍藥師一起加入民報作為創刊股東，他說：「本來年紀已大，民進黨也執政了，不想寫政論文章了，既然是永興要辦報，那就不能停筆，繼續來寫！」之後他果然不斷的供稿，每篇文章都擲地有聲、令人叫好，而且他還不拿稿費義務支持，真是讓我感動也深感愧疚！即使他生病了，只要稍有力氣就馬上又來稿，讓民報所有同仁又感激又心疼！每次邱教授回台灣，我就邀請其他主筆和他餐敘，他很高興也很健談，他最推崇彭明敏教授，說只有彭教授寫得比他好！當彭教授勸小英總統不要連任時，邱教授也表示支持，所以當賴清德兄參加黨內初選時，我們都支持賴清德兄，那一次邱教授回國觀選，就請我安排要見陳水扁前總統和賴清德兄，我陪他前往，邱教授見了他們就請教他們對台灣前途的看法，也聽他們分析國際局勢與國內政情，顯然邱教授一直在了解政治人物真正的想法！所以他寫政論分析不只是有學術理論還有實際的觀察！



作者回憶，2014年創辦民報時，邀請邱教授作主筆寫專欄，他不但一口答應，還在澳洲邀請陳博文醫師、陳春龍藥師一起加入民報作為創刊股東。圖為2016.2.1邱垂亮教授參加民報主辦的選後座談會。郭文宏攝，民報資料照

兩年前，我的女兒冠彣到澳洲昆士蘭念社工研究所，正好讓我有機會去昆士蘭拜訪邱教授，他熱情接待我到他河邊的住家，又陪我們去昆大校園介紹他一輩子教學研究的地方，帶我們吃校園內他常吃的午餐，又交代冠彣只要有甚麼問題需要他幫忙，隨時可去找他！沒想到一年後我再去探望女兒，邀邱教授夫婦和其他鄉親餐敘時，聽邱師母抱怨說，邱教授一直咳嗽，又有背痛，卻不去看醫生，我就勸他去照個胸部電腦斷層攝影，或許老朋友的話說動了他，真的去照了！結果晴天霹靂的報告竟是得了肺癌，且腫瘤不小又靠近大動脈，因發現太慢已不宜開刀，只能接受化療（標靶治療），就這樣一年來，邱教授進出醫院吃了不少苦，而邱師母也受了不少折磨，因為澳洲醫療水準雖然不輸台灣，但看病都要約診，沒有台灣看醫生那麼方便，所以邱師母曾想是否送邱教授回台就醫？我也拜託了和信醫院的賴其萬醫師介紹了腫瘤專科的褚乃銘醫師，他們和邱師母直接聯繫提供了不少專業的建議，後來又因疫情發生，最後還是留在澳洲治療！我一直在想如果沒有勸邱教授去做檢查，沒有發現肺癌，邱教授不知能否過得舒服一些，畢竟邱教授已過八十，人生該盡的義務，該做的貢獻他都努力做到了，他應該沒有遺憾度過此生，或者說唯一的遺憾是我們共同的理想「台灣早日獨立建國」的夢想尚未實現，這是他留給我們唯一的遺願吧！

謹以此文，悼念邱垂亮教授，安息吧！祈願你在天之靈繼續守望台灣你所愛的故鄉！

2021年3月18日於台北、民報



多年來邱垂亮教授在民報的每篇文章都擲地有聲、令人叫好，而且他還不拿稿費義務支持。圖／擷自網路影片