【自序】——寫一個很會花錢的人

記得是在2019年春天，多位客家朋友在高雄餐敘，席間聊起我的新作「蕉王吳振瑞」，我闡述自己想用小說描繪幾位本土典範人物的心願，時為客委會主委李永得表示：「客家也有一個典範，其典範價值不亞於吳振瑞。」接著說：「這個人就是徐傍興。他應該是六堆三百年來最重要的一個人，更值得寫。」

眾人都熱切響應，要求我再接再厲，寫一本徐傍興。

像一個外出的旅人接到家鄉父老的通知，我不能拒絕這個任務。

此後幾個禮拜，我著手收集資料，興沖沖寫完第一章。後來加緊查訪，發現徐傍興的一生行誼已有多人記述，傳記體的電視連續劇也曾經上市；這樣還有我書寫的空間嗎？有必要再多此一書嗎？漸漸地，馬達失去了驅動力，書寫就暫擱著，一擱兩個多月。

直到有一天，廖松雄兄邀我去美和中學參加「徐傍興紀念館」籌建會議。與會者多是當年追隨徐傍興的人。會後吃便當時，眾人自然以徐傍興為話題。說有一次去台南訪友，居然將身上的現金全部送光光，沒錢坐車回來；又說邱連輝競選縣長時，不斷叫人送錢過去，光是誰就經手了多少又多少……他們一面用餐一面閒聊，我在旁仔細聆聽，心生感慨：徐傍興那些很會花錢的事蹟，竟被如此熱情回憶，而且尊敬之意溢於言表。那次會後，我像找到了清晰的目的地的司機，開始加油前進。就寫一本這個人的「花錢史」吧。從他經常慷慨解囊的行為中，顯露的純潔的利他精神，確實極為罕有。

一個人的「花錢史」，小小說一說就夠了；不過，它牽連到一個大時代的故事。徐傍興經歷過台灣史上最大規模、從文化根基上徹底改變的日華政權轉移，走過一大段經濟破敗和政治驚恐的時期。他們那一代的台灣精英，人生故事都特別豐富而精彩，都值得大書特書。所以，我把它寫成了長篇小說，作為我描繪那個年代台灣人圖像的系列作品之一。

客語中有個常用的形容詞叫「正古正經」。寫歷史小說，可以不必「正古正經」，適度變通史料無妨；同時又一定要「正古正經」，必須遵照當時的社會習俗及其中義理，忠誠於事件的原委和時代演變的軌跡。這樣縱然有部份虛構，也寫來不虛假，反而能使一個非常真實的徐傍興躍然紙上。小說書寫的迷人之處即在於此。

徐傍興背後有兩個女人。每次寫到她們—他的母親和妻子，尤其是徐夫人邱壬妹，我腦中便浮現滿滿的那個年代客家婦女的樣貌。她們在家庭中的地位似弱實強，處境則似強實弱；總是溫柔而堅韌地支撐家庭，憂慮常比家人多一些，榮耀則比丈夫少一點；還有許許多多可以告人不可告人的心事。不知道我有沒有寫好、寫夠，希望讀者也能從本書看到客家婦女的簡要素描。

福佬客家在這塊土地上相逢、摩擦、交融，到現在相知相守，幾百年了，已經是台灣人命運共同體的重要元素。本書對此適時穿插了一些故事，因而在處理人物對話時會使用一些客語和福佬話，這是為了還原故事發生當時的語言情境，但多數章節仍用華語，讓不懂台語的讀者看得懂。寫作中，經常向曾秋梅小姐請教客語漢字，謝謝她。

還要感謝美和中學老校長涂順振不吝提供相關資料，感謝美和護專老教授曾秀氣以及我太太李錦珠為本書初稿仔細核校，感謝慈濟師姊素燦和我的兒媳劉姿妤耐心幫忙打字。

完稿後有一些事務，常勞煩賴士安先生和曾美玲小姐協助處理，一併致謝。

2021 年4月於屏東寓所



李旺台與新著作《小說徐傍興》圖／擷自新台灣和平基金會、玉山社，民報合成

作者簡介

李旺台 資深媒體人，作家，1970、80、90「政論雜誌」風行的年代，是南台灣最活躍的政治評論家。近年專心於創作長篇小說，已發表《獨角人王國》（2015年，春暉出版）、《播磨丸》（2016年，圓神出版）、《高賽這一家》（2018年，鏡文學連載）、《蕉王吳振瑞》（2020年，鏡文學出版）。

曾獲第六屆懷恩文學獎、新台灣和平基金會第一屆台灣歷史小說獎、第四屆台灣歷史小說獎及第五屆台灣歷史小說獎、2017台灣文學館台灣文學獎入圍，是目前頗受矚目的歷史小說家。