萊豬進口不單純是科學問題，也是政治問題，所以，南韓為了美韓自由貿易協議，引進萊豬，引發百萬人上街抗爭，日本也是如此，台灣無法免俗，目前只有歐盟限制萊豬進口，中國和俄羅斯在2018年爆發豬瘟，不得不引進萊豬，否則中國人肯定沒有豬肉可吃，國民黨執政的2012年，因為國際CODEX殘留標準訂出後，引進萊牛，現在，事過境遷，因果報應，換黨執政後，也因此撿到槍，台中市長不顧外交禮節，公開槓上AIT，現在她被人起底，2012年盧秀燕對萊牛投下贊成票。台灣政客，總是如此，忙於爭奪權力，卻忘掉自己走過的痕跡，徒留笑柄。

其實，美國萊豬也無法搞太久，本來，使用瘦肉精目標就是節省飼料錢，多賣出瘦肉，現在，美國前二大養豬企業，泰森食品和麥斯菲爾德食品已經考慮不用瘦肉精了，這個問題自然就解除了。

藍營撿到綠色槍

比較可笑的是，萊豬、萊牛既是政治問題，說話不小心，就會出現言論自由問題，蘇偉碩事件就是一個例子，國民黨很少有綠色高級菁英替他出陣，現在又找上蘇偉碩，不分青紅皂白貼上去，蘇偉碩受訪時，總是說，我是綠的，藍色黨撿到綠色槍，更好。

台灣剛剛從「中天搬家」言論自由風暴中走過來，現在，蘇偉碩的美國豬進口事件，又把言論自由議題丟到檯面上。

我最想說的一句話是，「很無聊」，這個親中財團媒體最喜歡利用司法箝制言論自由，卻向政府呼喊言論自由，這種黑色荒謬，卻少人聞問。

蘇偉碩因為10月12日的公聽會，把萊豬對人體健康的影響，講到太誇張，而且一說再說，從電視到網路，藍營以為撿到槍，到處引用，衛福部食藥署視為謠言，蘇偉碩才受到告發。蘇偉碩被告發，原因很簡單，因為蘇偉碩是醫生，接受過科學訓練，不應該信口開河，10月12日公聽會上，台大專門研究毒物的姜至剛老師已經回應，蘇偉碩把「萊克多巴胺」的毒性誇大為搖頭丸250倍，其實是引用學術月刊錯誤，這個錯不在蘇偉碩，而是這份學術刊物在2017年「重閱」（REVIEW）時候，把0.016mM寫成16mM差距1000倍，所以正確數字是0.25倍，數字錯誤，蘇偉碩19日才坦承錯誤，導致整個錯誤的結局。其實，蘇偉碩可以選擇道歉，這也是科學人最起碼的禮貌，可是蘇偉碩決定以言論自由抗告，是出於台灣醫生的高度自傲或是另有目的，沒人知道，但是，小事情終於搞大了，這件事，到底是蘇偉碩被國民黨利用，或蘇偉碩利用國民黨，外人很難弄清楚。

這種利用科學搞政治戲碼，在台灣永遠演不完，你以為國民黨在乎人民健康嗎？錯，真在乎就不會在2012年通過萊牛，國民黨在乎選票，而更在乎的是，民進黨利用美豬進口，可以換到台灣進入「泛太平洋夥伴進步協議」，這下子，台灣貿易走向全球化，民進黨遠離中國的底氣更加十足，台灣經濟全面國際化，國民經濟所得暴漲，這才是國民黨翻身無望的結果，所以，國民黨當然要力挺蘇偉碩，醜化萊豬進口，卻不敢力挺蘇偉碩所說的250倍內容。

藍紅合作搞垮民進黨

前幾天，要用中國爛原料，把台灣口罩國家隊搞崩盤的加利科技老闆，壞心腸剛剛被法官拆穿，當初力挺這家科技公司的國民黨政客們，逃到不見蹤影，再度證明國民黨努力醜化台灣，關心選票大於關心健康。

我和偉碩算是舊識，當年偉碩還在高醫就讀，已經在反對陣營的社會運動相當活耀，我因為地下電台官司纏身，加上事業失敗，隱居山林，就和偉碩失去聯絡，僅知道他在台南榮總醫院。今年，武漢瘟疫爆發，老韓還未下台，偉碩與幾位親中學者林深靖等人，組織一個「高雄民間防疫監督聯盟」，建議老韓要引進中國篩檢試劑，並且進行普篩，以及封城，還好，這項建議被中央駁回，林深靖早期在親綠媒體服務，寫過不少作品，留學法國後，又到北京中科院交換學者，他的統派思想人盡皆知，但是，偉碩捲到統派團體，變成統派分子，就讓人訝異了，因為搜尋偉碩的訊息，又連結到一位老朋友陳真「陳興正」醫師，偉碩事件發生，只有陳真在網路寫文章力挺偉碩，陳真也是高醫畢業，和偉碩是前後期，兩人就學期間，就是活耀的社會運動家，和幾位老民進黨很熟，例如農運的戴振耀、鄭南榕、詹益樺，「詹益樺跟隨南榕自焚」，1989年，陳真因為主張台獨以選票推翻國民黨，陳真被告發叛亂罪，當時，陳真剛畢業，沒有醫院願意給陳真機會，只有長庚醫院收容陳真，但是，陳真必須寫切結書，如果被逮捕，必須表示完全無關長庚醫院，陳真是否被判刑，我無從知道，只知道1994年，陳真離開民進黨，隔一年離開台灣，去了英國劍橋。

陳真年輕時就追隨黨外運動，後來對民進黨失望，寫了不少痛罵民進黨文章，卻沒想到2017年陳真加入新黨，這一點令我感到訝異。偉碩、陳真，以及很多當年關心弱勢勞工、單身婦女和底層人民，懷抱左派理想的優秀台灣菁英，如今卻從獨派走向統派，理由之一是民進黨變質了，這一點值得民進黨思考啊。

從媒體上看到偉碩醫師被國民黨政客包圍，到底誰被誰利用？只有偉碩自己知道，看到偉碩這些消息，對我這位老左派，說實在，內心相當感慨。



國民黨執政的2012年，因為國際CODEX殘留標準訂出後，引進萊牛，而今，身分轉換，轉而大力反對美國萊豬進口。圖／擷自中國國民黨臉書