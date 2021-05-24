奧地利台灣僑民於5月22日在維也納發起挺台灣入世衛遊行大合照。圖／擷自駐奧地利代表處臉書

奧地利台灣協會於5月22日（六）在維也納發起聲援台灣加入世界衛生組織的遊行，因為這是嚴重關乎全台灣兩千三百多萬人健康的重要議題。

現場約有近兩百名民眾到場支持，遊行沿著維也納市中心最熱鬧的瑪麗亞購物大街一路走到英雄廣場，沿途一面表達台灣被中國打壓與需要加入WHO的訴求，一面與鄉親們疾呼訴求：Gesundheit für alle!（全民健康）WHO für Taiwan!（台灣加入WHO） Lasst uns nicht allein!（不要遺漏我們）

籌辦本次遊行時，奧地利尚在封城，疫情仍然十分嚴重，但遊行消息一發佈就收到旅奧台灣鄉親踴躍報名，連平常深居簡出與遠在其他城市的鄉親，甚至奧地利當地友人也都報名參加。雖然春天乍暖還寒、多雲偶雨，但僑胞與當地朋友們仍心繫台灣，一起完成這2.5公里的遊行。

挺台入世衛遊行活動適逢奧地利19日解封後的第一個周末，維也納街上人來人往，商店與餐廳重新營業，人民出示綠色護照（Grüner Pass，即：已接種疫苗、已痊癒或者快篩陰性者）即可享受在餐廳用餐、理髮等服務，人民也逐漸習慣後疫情時代的生活方式。反觀台灣雖有相當突出的防疫系統，但仍存在著漏洞，因此面對這次疫情升溫，台灣必須正視疫苗問題，唯有普遍施打疫苗，才能安全地將生活過渡到後疫情時代。無奈中國在國際政治打壓，使取得疫苗變得更困難，而這也是本次台僑上街遊行的重點。



奧地利台灣協會於5月22日（六）在維也納發起聲援台灣加入世界衛生組織的遊行。圖／奧地利台灣協會提供

值得一提的是，遊行過程台灣鄉親向奧地利人展示台灣人最嚴謹的防疫態度，全程配戴FFP2口罩並保持防疫距離，受到許多奧地利人的關注與支持。遊行最後我國駐奧地利代表張小月大使為鄉親解釋目前的政治局勢，台灣收到七大工業集團（G7）集體聲援，鼓勵大家不要灰心。另外奧地利台灣協會也感謝參加的鄉親，雖然帶著口罩看不到彼此的臉，但都能感受到彼此愛台灣的心。最後也全體呼應世台會，一起為台灣的醫護人員加油打氣！此遊行受張小月大使與代表處同仁鼎力協助，與台灣鄉親的支持完滿落幕，期待台灣不再是被世界遺漏的一塊。



奧地利522挺台灣入世衛遊行大合照現場約有近兩百名民眾到場支持，遊行沿著維也納市中心最熱鬧的瑪麗亞購物大街一路走到英雄廣場，沿途表達台灣被中國打壓與需要加入WHO的訴求。圖／奧地利台灣協會提供

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