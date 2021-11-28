無法飛往地中海浪漫旅行，就以味蕾食遊吧！無論是以義大利、法國的烹飪手法詮釋台灣食材，或是正宗道地的摩洛哥料理，都是透過美味感受地中海風情的最佳方式。

「軟木塞義法小館」以義法料理保留食材原味的精神，透過台灣當季食材與風土味於料理融合的創意，成為在地小農的重要舞台，也創造獨一無二的餐飲風格。「摩洛哥正宗料理屋」帶來道地的撒哈拉料理，以慷慨待客的心意，選用清真認證的真材實料，為來客獻上摩洛哥風情的品嚐旅程。

軟木塞義法小館

情感餐桌 美好生活步調

「軟木塞義法小館」是龍潭在地出身的姊弟Lin與Max共同經營，兩人的夢想就是回到故鄉打造舒適的像家一般的餐館，以「餐桌是情感的延伸」為理念，讓到訪的人都可以好好地享用料理與交流情感，並以「軟木塞」為餐館命名，就像軟木塞將最好的醇酒風味與香氣留存瓶中，兩人希望這間餐館成為共享美好回憶的場域。

餐館風格簡約，白牆黑頂、義式地磚，以大片窗戶透入明亮光線，更可見庭院的綠意盎然，並選用原木桌椅為環境增添溫暖，整體空間洋溢著閒適自在的生活情調。Lin說，「龍潭是座充滿生活感的城市，所以我們為軟木塞打造簡單乾淨的用餐環境，讓人靜下心，感受這裡的生活步調。」



軟木塞義法小館將烹調手法比喻成數學公式，套用在地優質食材，創作出獨特料理。圖／周永受

義法精神 保留食材原粹

和一般的義法餐館不同，軟木塞較少使用國外進口食材。負責掌廚的Max分享，由於台灣食材豐富多元，選用在地食材，跟著季節做菜，對料理人來說是件幸福的事。因此，軟木塞擷取義法料理的手法與精神，呈現食材最原粹的滋味，注重不同味道的平衡，而非一味還原義法料理。

招牌料理「討海人豐盛海鮮蝦膏燉飯」將蝦頭與蝦殼烤過後炒香，再與白蘭地一起慢熬出濃郁鮮甜的蝦膏，加上滿滿的蛤蜊、干貝與蝦製作義式燉飯，最後削入鹹香的烏魚子並點綴新鮮茴香，濃縮海的鮮味於盤中。選用宜蘭鴨的「油封鴨腿」則是採用法式油封的技法，以濃郁鴨油封存鴨腿肉的滑嫩口感，搭配清甜的炭烤玉米筍與櫻桃蘿蔔，醇郁與清爽的交會，有著更耐人的餘韻。



除了經典的油封鴨腿，Tapas小菜也值得一嚐，特別是油封蛤蜊搭佐炭烤義大利橄欖油麵包。圖／周永受

在地食材 品嚐台灣風土

軟木塞巧妙使用台灣食材，像是「海港鮮魚」為法式紙包料理，以煙花女醬汁為基底，除了黑橄欖與酸豆，還創意加入客家蔭冬瓜，再和以魚骨和雞骨高湯熬製成的醬汁，與微炙過的午仔魚、大白蝦與蛤蜊一同封入紙包進烤箱，詮釋新鮮魚獲的豐饒美味。「宜蘭鴨賞干貝義大利麵」以鴨賞取代培根，與蒜苗、辣椒、紹興酒一同清炒義大利麵，再用花椒油提出不同層次的辣感，是以義法料理手法展示台灣食材的最佳代表。

軟木塞不只是一間餐館，更帶有社會責任感，支持在地小農，讓優質的台灣食材被更多人看見，也選用在地當季食材，將台灣味融入義法料理的創意，打造獨特的美味風格。



店家專程至漁港尋找新鮮漁獲，料理創作呈現台灣海味。圖／周永受

摩洛哥正宗料理屋

文化之美 感受摩洛哥風情

說到地中海國家，位於北非的摩洛哥可能鮮少被提及，但它卻擁有著地中海地區豐富多樣的面貌。來自摩洛哥的主廚Choukri與太太Ping落腳桃園八德，共同經營「摩洛哥正宗料理屋」，以「讓大家認識撒哈拉料理」為理念，在餐桌上展現台灣難得一見的摩洛哥風情。

層樓的餐飲空間，以紅城馬拉喀什、黃城菲斯、藍城舍夫沙萬等3座摩洛哥古城為意象，進行空間設計，分別裝飾了夫妻兩人從摩洛哥帶回來的玻璃球燈、白駱駝像、撒哈拉布畫、可蘭經羊皮燈、伊斯蘭齋月祈禱燈等手工藝品，並使用陶製塔吉鍋與餐盤。一踏入店內，牆上掛著摩洛哥國旗，櫃檯後方牆面則是手繪的撒哈拉沙漠，讓人對不熟悉的摩洛哥有了初步的視覺印象。



在餐桌上，匯集了摩洛哥的飲食文化、自然風土與人文歷史。圖／周永受

原汁原味 柏柏人待客之道

Choukri來自摩洛哥的柏柏族（Berber），受廚藝精湛的家人影響，習得一身做菜的好手藝。由於摩洛哥人最愛以食會友，菜單除了提供摩洛哥當地的家常料理，食材更是選用清真認證的肉品、香料和蔬菜，Choukri遵循伊斯蘭信仰注重的誠實正直，以真材實料、原汁原味的方式，重現摩洛哥美味。

「黑棗燉牛肉」是柏柏族的經典婚宴菜，集結塔吉鍋、香料與果乾的摩洛哥料理元素，先以孜然、乾薑黃、紅椒等北非地區常用香料，與洋蔥、蔬菜慢燉90分鐘後，製成濃郁微辣的醬汁，再取油脂較少的紐西蘭清真認證牛臀肉、台灣黑棗、紅黃甜椒，以傳統的塔吉鍋烹製而成，將牛肉、蔬菜與黑棗的美味都濃縮在一鍋。



黑棗燉牛肉展現摩洛哥料理的重要元素，從塔吉鍋、香料到果乾，濃縮美味讓人驚豔。圖／周永受

「沙漠焦雞腿佐橄欖」加入香料蔬菜醬、雞肝、綠橄欖熬燉，費時費工，也是必嚐的經典料理。兩道菜使用無負擔的天然食材，一入口整個濃郁鮮甜，牛肉和雞肉酥軟入味，吃完回味卻是清爽無比，讓首次品嚐摩洛哥料理的人驚豔不已。



隱藏版菜單「柏柏招牌蔬菜燉雞腿佐庫斯米」，是要先預約才能品嚐的限定料理。圖／周永受

以食會友 撒哈拉料理豐盛上桌

塔吉鍋是摩洛哥的國民美食，最正宗的吃法就是以手工製作的「烙餅」沾醬汁一起吃，並依照伊斯蘭教義的生活習慣，抓烙餅的還必須是右手的3根手指。點一道塔吉鍋，再搭配香料風味十足且肉汁鮮甜的「撒哈拉沙漠烤肉串」，或是受到法國殖民統治影響的「香香壓模餅」，把牛肉或雞肉與特調的沙拉醬、薯條壓入熱呼呼的捲餅，讓人大呼過癮。

飽足飯食，就來杯摩洛哥的國民飲料「薄荷茶」，充滿薄荷涼香的甜茶，搭配簡單的椰棗與堅果。若是Choukri與Ping有空，還可以邊大啖摩洛哥料理，邊聽他們熱情而生動地分享摩洛哥的風土人情，讓人在飯食之間，彷彿置身摩洛哥遊歷一番。



以新鮮薄荷葉製作的國民飲品「薄荷茶」，在摩洛哥不管什麼場合都要來上一杯。圖／周永受

※本文轉載自 《桃園誌》No：77