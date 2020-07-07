在空軍愛國者飛彈機地當兵的孫兒許皇品，周六輪休偕同擔任護理師的女朋友黃筠○回到「嘉家」。晚上攜同筠○到民雄金世界南郊牛稠溪堤岸散步，於縱貫公路和縱貫鐵路西邊的疏洪道，在朦朧月色和昏微路燈的映照下。發現路上有一個紙箱和一隻被車輛輾斃的剛出生不久的灰黑色小貓咪。

探望紙箱裡還有四隻剛出生不久，嗷嗷待哺小貓喵喵的哭號著。本就喜愛弱小寵物的許皇品和黃筠○，惻隱之心油然而生，毫不遲疑的到附近鐵皮工廠外面找到一個塑膠袋，把那隻被輾斃的小貓咪，裝放到塑膠袋裡，連同紙箱裡嗷嗷待哺的小貓咪，小心翼翼的帶回家中。

回到家許皇品和黃筠○趕快騎摩托車到嘉義市區買寵物飼料回來餵養被人拋棄失去母親饑餓瀕危的四隻小貓咪。並拿著家裡種植花草的小鏟秋子，挖掘小洞埋藏在荒郊一片空曠的綠地裡。

愛護生命搶救垂危小貓咪

再回到家中要細心打理這四隻可愛的小貓咪，又發現其中又一隻拉爛屎，一直顫抖不停。許皇品又急忙開出他的福斯汽車，由黃筠○抱著這隻垂垂危矣的小貓咪，跳到車上，趕快送到嘉義市區的寵物醫院掛急診看獸醫生。不惜荷包大失血花了一千多元不說，還拉髒一身軀貓屎和腥尿。

因為他（她）們已經有飼養二隻褐色成年貓咪，所以男女二人在家裡徹夜分頭掛電話給台中的昔日大學校友，尋找有意養貓的學姊妹。直到深夜黃筠○終於雀躍的歡叫：「終於找到了。是一位大學護理系畢業的同學。並約定翌日禮拜天把四隻可愛的小貓咪，連同好幾包高級飼料一起送到台中交棒給這位也充滿愛心，願意接納飼養這四隻失親‧絕處逢生的可愛小貓咪。

雖然為了這四隻被人丟棄的明眉灰黑色的可愛小貓咪，尋找同樣富有善心的新主人，我們全家大小也跟著折騰一夜沒有好眠。然當孫兒許皇品，及其女朋友黃筠○向我們說「歹勢」時，我們大人不但了無慍色和睡意，還大大的讚美一番。因為所謂愛心，就是不怕麻煩嘛！