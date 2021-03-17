BBC針對新疆維吾爾再教育營報導指出，中共在新疆進行迫害人權，甚至到了種族滅絕地步。圖／擷自BBC中文網報導

中共終於痛下殺手，假中共人代之手，徹底毀掉香港的選舉，「一國兩制」正式走進歷史焚化爐，這個時候，香港出生的馬英九才醒過來說，「一國兩制」完了，卻堅持「92共識」還活著，網路諷刺他，「根本是政治後知後覺，總是要被人欺騙很久，才會清醒」。

香港民主去年已經完蛋

因為去年「反送中」運動興起時，有點政治知覺的人都知道香港完了，香港人就像泡在江河裡的鴨子，河裡的水冷或水暖，香港人當然最先知。通常，作家或記者研究一個國家或地方時事，直接拜訪當地人，在學術界稱之為田野調查，如果人不到現場，自己沒有親身經歷的報導，總讓人讀起來有隔靴搔癢的感嘆，不然就是充滿錯誤和想像，遠離了事實，港人和外國媒體認為香港民主終結了，多數感受來自現場親身經歷，但是，中共卻說，「香港人還很自由」，到底哪一邊說假話，就讓自己去判斷了，香港淪落了，中共大外宣還睜眼說瞎話，持續把香港說成自由民主樂土，讀起來相當諷刺。

除了香港，中共對新疆維吾爾人迫害，當然也是遵循中共古法泡製，先幹了壞事，然後說謊，把迫害人權稱為職業訓練，中共很清楚，所有謊言一定會有人相信，遇到不相信的人，中共的對策就是持續說幾千遍，中共認為，謊言只要10人中有1人相信，就算是成功了。

藍營學者喜歡被騙

最近發現一位成功被騙的人，還是台大教授，看完他所寫的，〈台灣為什麼樂此不疲報導維吾爾族被迫害的訊息〉，讓我驚為天人，原來喜歡被中共騙，還不只是馬英九前總統。

拋開石教授文中，殖民國家的歷史理論陳述不談，台大石大教授這篇文章的要旨，就是痛罵台灣媒體跟隨西方國家起舞，批判中共迫害維吾爾族人權，強加莫須有罪名在老共身上，這還是第一個為老共公開勇敢喊冤的教授，應該拿到甚麼大獎，我就不知道了。

我曾經去過新疆，但是年代久遠，當年新疆還只是「漢回矛盾」的社會，新疆暴動發生後，如今演變成集中營關押，甚至女性被性侵虐待，很多事情，我並沒有親眼目睹，但是，如同對香港問題的描述，多數故事是透過在地人的描述或轉述，或引用轉述的內容，雖然，記者本身並沒有看到，或無法親自經歷者，並不表示這些事件就不存在，就好像你無須看到車禍，聽到車禍報導，就相信發生車禍一樣，這個道理很簡單，並不複雜。

集中營故事100%真實

有關中共在新疆進行迫害人權，甚至到了種族滅絕地步，多數是來自外國媒體，過去，港媒還算自由，港媒在新疆也有記者特派員，現在已經99%被赤化，不敢說真話，所以，消息並不正確，台灣媒體更無法進入新疆，所以，訊息來源以流亡在外的維吾爾族受訪時口述居多，例如，引起老共不高興的BBC報導，就是引述流亡的維吾爾族口述，另一個管道是來自非政府組織的人權團體進行的調查，其中這項調查比較令人信服。

3月8日，美國「創新戰略與政策研究所」NISP公布一項調查，調查團屬於非政府人權組織，領銜者是具有國際公信力的阿齊母易普拉辛，這項調查報告內容，是針對新疆維吾爾族遭到種族滅絕的危機。報告說，從2014年開始，中共假藉反恐的理由，在新疆境內設置1400個集中營，把婦女、小孩、男人分開，每個集中營關押100到200人不等，美其名是職業語言訓練，其實，是洗腦和思想改造，並且禁止女性生育，實施種族滅絕。

根據聯合國「防止及懲治危害種族罪公約」，中共已經觸犯下列行為：第一，殺害該團體分子；第二，致使該團體分子身體及精神上遭受嚴重傷害；第三，致使該團體生活在某種環境下，以毀滅全部或局部生命；第四，強制施行辦法意圖防止該團體生育；第五，強制轉移團體兒童到另一個地方。

目前，這份報告還引用中共公文內容做證據，公文中把維吾爾族稱為「雜草、毒瘤」，政策行動有「斷其血脈，斷其根，對其聯繫，斷其關係」等等文字，很顯然用字上有種族滅絕的含意，報告中所引用的受害者陳述，有名有姓，至少比較可信，另外，報告中也附帶偷拍的集中營照片，證實中共的迫害行為並未終止。面對國際指控，中共卻用大外宣反駁，不斷重複「內政不得干預」，卻不願意對國際調查單位開放，讓這些人權組織進入新疆，我當然不相信中共的說詞。

石大教授既然相信中共沒有迫害維吾爾人權，願為老共護航，也應該提出證據，而不是情緒性信口開河，高談歷史殖民理論，傳播假訊息事小，踐踏大學者的格調事大。



作者指出，中共在新疆針對維吾爾族設立的再教育營職業語言訓練，其實，是洗腦和思想改造。圖／擷自DW影片