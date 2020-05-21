在學校附近的便利商店充斥各式各樣香脆食品，利用香氣及口味抓住學童的胃，這些香脆食品，大多是高鹽、高油、高熱量食品，兹從疾病營養學觀點，提出一些警訊，供消費者參考。

本人舉出二個實例，由其包裝袋的標示內容加以分析，其一為韓國進口烏龜玉米脆片，每一份量80公克，其中飽和脂肪11.2公克、鈉552毫克、熱量456.8大卡；其二為奇多隨口脆，每一份量28公克，其中飽和脂肪4.8公克、鈉178毫克、熱量155大卡。

食鹽過量太傷身

目前每人每天建議食鹽攝取量為6公克以下，換算成鈉之攝取量為2400毫克以下。一位學童如果每天吃100公克的前述其一及其二食品，加上其每天的三餐飲食，其所攝入的食鹽將是過量，長期以來將促進血管的老化，以及傷害腎臟功能，應予注意。

又其一及其二所含高量飽和脂肪，對於人體飲食的飽和脂肪、單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪的平衡比例，產生負面影響。其所含高熱量，在無形中使學童體重過重，很不健康，是可想而知的。如果學童吃慣香脆食品，好像上癮一樣，很難逃脫其引誘的魔掌，相當恐怖。

有人建議食品使用原料超過6種以上者，最好少碰，因為化學合成食品，有害健康。本人發現前述其一及其二所含成分或原料多達30種。烏龜脆片所使用甜味劑「蔗糖素」，被認為有致癌可能性；奇多隨口脆使用「阿斯巴甜」甜味劑，其食品安全性可慮，其中「雞汁」為何成分？「雞汁口味」是否來自合成香料？有澄清之必要。

本人發現目前學童出現鮪魚肚（內臟脂肪肥胖症）的情形不少，他們平常攝入高油、高鹽、高熱量為重要因素之一。事實上，高鹽、高油食品，容易引起腸道功能的失常，造成腸漏症，甚至影響免疫力、發生過敏等問題，值得注意。

由於家長們溺愛心理，沒有注意到小孩長期誤食了高油、高鹽、高熱量的香脆食品，宜早日發現並加以改善。期盼大家共同來關心及關注未來主人翁的健康，政府有關單位應該有魄力、有作為，來有效管理香脆食品，千萬不能讓香脆食品變成學童們的隱形殺手。