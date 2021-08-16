2020的東京奧運，因為３月時新冠肺炎來襲，整整拖延了一年，終於在今年（2021）順利舉行，兩個多星期競爭後，大會圓滿結束。許多關於選手的故事，有甘有苦，有淚有笑，比賽前，中，後，不斷地傳出，在人類奧運史上，留下篇篇的感人樂章。主辦單位多年的努力，沒有白白泡湯。高級的競賽場地，派上了用場。全球的頂尖高手，為了金銀銅牌，縱然沒有滿席觀眾，沒有熱烈掌聲，仍然賣力地拼命。奧運電視的轉播畫面中，浩大的觀眾席上，大多是裝飾板塊，反應出新冠肺炎的災難。在欣賞奧運時，偶爾有些感傷，看到中華台北進場時，更不知如何看待，想到台灣，心歡欣，看不到台灣，心毋甘。206個奧運會員中，除了13個特殊隊伍外，都代表著所謂的國家，屬於聯合國會員。非聯合國會員的代表隊中，有四個是因為地緣政治因素，無法以國家身份進場，包括巴勒斯坦，香港，科索沃，和台灣。巴勒斯坦和香港，或許欠缺國家成立要件，科索沃，2008年才獨立的新國家，不被認為是國家，似乎都情有可言，唯獨台灣的中華民國，誕生已久，客觀的國家要件齊全，卻要委屈地叫中華台北。

新冠肺炎殘狠絕

奧運無辜被連累

國家要件都不缺

被迫改名非原罪

話說香港，九七年回歸中國之前，屬英國殖民地，參加奧運時，用有英國風味的旗幟，金銀銅獎牌的計算，和英國分開，屬於香港，上台領獎時，演奏英國國歌；回歸中國之後，一國兩治的承諾，不斷地修正，甚至扭曲變形，社會民俗風氣，也日漸轉趨中國，奧運入場時仍然叫香港，但是本來的旗幟，已被特別行政區大旗取代，旗上五瓣類似旋槳，配著小小的五顆星，仿似中國五星旗，只要稍微有政治意識，不論外行內行，都看得出中國的本質；金銀銅獎牌的計算，和以前一樣，百分百屬於香港，但是上台領獎時，已改奏中國國歌。香港回歸中國後，改了旗子，領獎歌曲變了，沿用香港本名參加奧運，但是，原本的民主自由，已經蕩然無存。反觀台灣的中華民國，退出聯合國後，國旗換梅花旗，國歌也被消音，原本的中華民國大名，更被禁止使用，改稱中華台北，似乎遠不如香港，但是，國內的民主政治，日漸茁壯，人民逍遙自由，撇開奧運，專注國運，台灣還是較幸運。

九七大限一回歸

香港歹命喚不回

改名改旗改歌曲

台灣民主誰能比

台灣的代表，扛著中華台北的旗幟，在奧運上展現光芒，從英文名稱的字面來看，除非是關心台灣中國，認識台灣中國，否則，名稱的第一個字，是的，英文只有一個字，Chinese，直覺就是代表中國，中國人，或和中國有密切關係；而第二個字，Taipei，台北，再怎麼響亮，也只是個城市，所以，中華台北，如何代表台灣？因此，中華台北代表隊表現再好，對提昇台灣的國際地位，應該相當有限，因為無論怎麼看，都看不到台灣，聽不到台灣，聞不到台灣。但是，對中國來說，不論台灣隊用什麼名稱，用中國或中華，附上台北台中彰化或花壇，他們都深深知道，那是來自台灣，代表台灣的隊伍，是他們嚮往，也想擁有的「國家」。中華台北的良好的表現，尤其是擊敗中國隊時，所引起的衝擊，都讓中國官方緊張，得獎後的頒獎儀式，拉上梅花旗，演奏國旗歌，中國媒體也要全面封鎖，是反應過度，還是有點傻？單從這個觀點，台灣的中華民國，不論是用中華台北，或是其他陌生的名稱，都應該勇往直前，不是嗎？能踏上國際舞台，都不應該輕言放棄，入會前，努力談判，爭取公道，該妥協時，也要忍氣吞聲，就像加入其他國際組織，現實的效果，虛浮的名稱，那個重要？

中華台北或彰化

虛浮名稱如八卦

上台領獎展梅花

媒體封鎖如傻瓜

中華台北，稍為有台灣意識的，看了大概都看不順眼，希望能正名台灣，就像加入聯合國一樣，沒有什麼好爭議。但是，國際奧運委員會，雖然是民間組織，政治味道卻濃厚，運作的民主程度，沒有比聯合國好多少。它有絕對的權力來認定所謂的「國家」，目前103個監護理事，互選一位主席，任期可達12年，有些國家一個理事都沒有，但是中國、美國，和瑞典卻各有三個。聯合國的組織架構，有個15個國家組成的安全理事會，其中還有五個永久會員，中國、法國、蘇俄、英國和美國，擁有否決權，一發揮，近乎獨裁。奧運委員會和聯合國，都有中國的強勢，台灣的委屈也自然難免，除非美國願意支持，聯手其他委員或理事，來和中國抗衡，中華台北要正名，和台灣要加入聯合國一樣，都是條充滿荊棘的坎坷路。在這無奈的時勢下，台灣人更要有信心，嚴守民主自由政治，利用各項管道，施展全民外交，和美國保持緊密的利害關係，用平常心耐心地等待，當世界局勢改觀，美國全民清醒，政府回心轉意時，中華台北變台灣，將易如反掌。代表台灣的中華台北隊，奧運的傑出表現，2金4銀6銅，遙遙領先許多國家，真的不簡單，也讓愛台灣的台灣人，感到無限的光榮和驕傲。謝謝！

二金四銀加六銅

中國媒體直惶恐

中華台北雖空洞

正名台灣進行中

說是要抒情，也難逃離政治，這就是生活，來些台灣話，互相鼓勵一下，

奧運叫啥免操煩

民主自由尚安全

美國覺醒心一轉

中華台北變台灣



作者指出，台灣的中華民國，誕生已久，客觀的國家要件齊全，卻要委屈地叫中華台北。圖／擷自謝長廷臉書