eID經各界專家無數的建言與討論，其實重點在於台灣晶片身分證未排除紅色供應鏈，又沒有「國卡國造」，這才是重中之重的癥結所在。（圖為內政部身分證再設計活動設計獎）圖／取自內政部網站

行政院長蘇貞昌指示副院長沈榮津出任行政院資安長，找相關部會盤整數位身分證（New eID）相關法制，待法制完備後重新啟動換發計畫。強行全民換發eID政策似乎畫上了暫時的休止符！

然而eID經各界專家無數的建言與討論，其實重點在於台灣晶片身分證未排除紅色供應鏈，又沒有「國卡國造」，這才是重中之重的癥結所在。中研院向行政院提出的數位身分證政策建議書，指明「晶片身分證之晶片系統設計、空白晶片卡製造、資料寫入設備製造、作業系統與應用軟體等廠商，均須揭露最終資金來源、接受廠商適格性審查，以避免在中國具利益者成為承包廠商」，畢竟紅色中國的下一步，就是對準台灣。

小心中共數位監控對我威脅

台權會與執政黨立委范雲、劉世芳等之記者會亦指出，「數位身分證的晶片模組設計、晶片作業系統及應用程序設計、資料寫入設備生產，都已爆出發包廠商與中國政府有關係的疑慮」。

因為中共數位極權所發行的eID，暗藏大規模監控的功能，完全與中港澳同步，具有eID+RFID功能。全世界只有極權國家才會設計這種具有監控功能的eID。中國數位極權攻擊不僅對付台灣，還有對付圖博、香港，甚至對付陷入種族爭議的美國，去年十一月大選應該是影響最深的一次數位極權成果檢驗！此外中國更將數位極權統治模式輸出到中亞和非洲等友中的獨裁國家，教導統治者如何壓制自己的人民。

台灣為嚴防疫情，中央流行疫情指揮中心利用舊名「天網」的電子圍籬2.0系統，在跨年晚會成功「抓到落跑者」，卻爆侵犯隱私？為防止自主健康隔離期間民眾前往大型活動場所，應予以支持；但因法律層面尚待解決，引起反對聲浪，質疑政府過度監控？

因此，換發eID固然有待法制完備後再重新啟動，這是屬於戰術的層面。真正的問題是，我國的新式身分證搭配eID＋RFID功能，與中港澳數位身分證相同規格，並由「在中國具利益者成為承包廠商」，讓中共香港身分證的空白身分證卡廠及印製系統設備廠為國人打造新身分證！中研院、資安專家、執政黨立委及人權團體數月以來一再痛陳，這個資安國安大破口的癥結點，重大威脅到台灣的民主自由，為什麼只有政府看不懂又聽不見？

謀台日亟的中共，數位極權的對決時刻已經到來，這是屬於整體戰略的問題，唯有徹底擊退數位極權紅色中國的勢力，才是台灣永續生存之道！



民進黨立委范雲偕多名同黨立委及專家、人權團體等，2020.11.17在立法院舉行「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口」記者會。 圖／擷自公視新聞影片