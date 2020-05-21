蔡英文就任總統第二任期，第一任期政績超乎預期，瑕不掩瑜；以下幾點是對蔡總統未來四年的期待：

台灣正名 寄希望於蔡總統

台灣正名最重要的是美國的支持，美國支持的重要性超過所有其他國家的總合；人與人之間的相處有所謂相交滿天下，知心能幾人；國家與國家之間亦同，在台灣真正出事的時候，唯有美國可以力挺台灣。

美中之間最重要的攻防戰就在今年底的美國總統大選；中共一定無所不用其極，使用各種卑鄙無恥骯髒下流的手段來阻止川普總統連任！面對中共病毒，但願美國挺住；只要美國不反對，台灣正名已經成功一半以上；現在民進黨在國會單獨過半，加上國際情勢從未如此有利台灣，寄希望於蔡英文總統，切勿錯失良機，不要將千古留名無可取代的歷史地位留給未來的總統。

司法改革 回應國人殷切期盼

恐龍法官和黨國法官躲在司法暗處，他們領的是台灣人民辛苦的納稅錢，但台灣人民對司法的不滿已經到了非改革不可的地步，司法院需要一位酷吏型的司法院長大刀闊斧改革，否則將喪失國人對司法和政府的信任和信心。

全力支持美國 加入雙邊或多邊集體安全

台灣要力挺美國，因為美國力挺台灣，中國想要染指台灣，中國才是台灣最大的敵人，敵我意識要清楚；政府應加強遊說美國，促使美國繼續制定如台灣關係法的國內法來確保台灣安全，或和美國簽署雙邊的台美安保條約，或加入未來美國可能主導的印太集體安全組織，如美國、紐西蘭、澳洲、日本、南韓、台灣、菲律賓和印度等國家共同組成類似北約組織的印太自由民主聯盟，共同維護印太地區的和平與安全，圍堵二十一世紀的新納粹中國共產黨。

防止匪諜和台奸木馬屠城

根據最新民調，有66％的美國民眾反中，有61％的台灣民眾反中，現在美國人比台灣人更反中，台灣有太多舔共賣台的名嘴、政客、藝人、台商、匪諜和台奸等，政府和人民要有危機意識。

未來如果美國籌組新的國際衞生組織，台灣要在第一時間站在美國這邊，不要中了共產黨統戰的圈套，不要奢望兩邊討好，也不要奢望左左逢源。

台灣正名才能解決台灣和中國糾纏不清的歷史問題，也才是台灣問題的根本解決之道；司法改革成功才能彰顯社會正義；蔡總統當思索的是：「我要為台灣留下什麼？」當今國際局勢有利台灣，蔡英文總統應以留下無可取代的歷史地位自我期許。