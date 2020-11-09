2020美國總統大選所發生的弊案令人難以置信，全國性的大選舉難免會有一些弊案，但是這次選舉弊案之多、牽涉之廣、案情之大令人驚歎。我們支持川普總統採取法律行動，總統的尊位不應該用犯罪的行為取得，司法的追究將有助於釐清真相，以及人民對選務的信任。

郵寄選票是弊案的根源

這次大選的弊案絕大部分發生在「郵寄選票」，有些州政府藉著疫情的影響，採取「郵寄選票」的選舉方式，結果造成很多弊端。每個人到「投票所」投票的時候，必須帶證件「證明身分」，也可以親自把票「投入票箱」。這些優點「郵寄選票」都不見了，引發弊案的產生。

有些州更誇張，在沒有確認「選民資格」就把選票灑出去了，結果有些在很久前「已經過世」、或「已經搬走」的人都可以收到選票。密西根州發出去的選票數量是「全州居民」的80.91%，這個數目應該已經超過該州「成年人數」。再者，密西根州的投票率竟然高達89.27%（威斯康辛州投票率也是89.27%），這麼高的投票率令人難以相信，因為一般的投票率都是在60%上下。

大量灌票 翻轉選情

大都市是罪犯的溫床，這次的弊案大部分都發生在幾個搖擺州的大都市。一位共和黨監票員、華裔美國人施密特（Schimidt）女士在接受採訪時指出，她在3日晚至4日凌晨在底特律TCF唱票點看到的怪異現象。「唱票與監票的實際時間從3日晚上11點開始，但到了當天晚上12點左右，整個唱票點就都沒有票了，當時我們最多可能也就唱了7000張票。」她說，「到了4日凌晨4時左右，突然來了一輛麵包車，車中載有61箱選票。一位負責人宣布說，又新進來了1萬6千張票。她們於是準備開始工作。然而，這些票並沒有分發 下來。他們的唱票點於4日凌晨5時清場，所有的人都離開了」。施密特說「但是後來看電視才知道，該唱票點卻報出13萬票」。

同樣疑似灌票情形也發生在威斯康辛州，可能有超過6萬張選票灌到拜登名下。

違法舞弊事件百出嘆為觀止

媒體報導，美國賓州郵局員工霍普金斯（Richard Hopkins）透露，郵政局長威森巴哈命令他們這些員工揀出「11月3日之後」到局的郵寄選票，將這些選票和其他郵件分開，並蓋上「3日到局」的郵戳。根據賓州法律，郵寄選票的郵戳時間必須是選舉日（11月3日）晚間8點之前，才能計入2020年總統大選。美國郵政調查局也聯繫了相關人士，包含具名吹哨者霍普金斯。

密西根州共和黨週五（6日）下午召開新聞發布會揭發6000張川普選票在「軟件故障」後被計算給了拜登，而全州幾十個縣都使用了這款軟件。

在亞利桑那州，發現有大量川普支持者的紅區，投票所給選民sharpie筆來填寫選票，結果電腦無法讀取而被視為廢票。

在密西根和賓州等多地出現，阻攔共和黨選務監督員進入計票現場情況，趕他們出計票區了還不夠，還用紙牌公然遮擋玻璃窗，不讓監督員看到開票現場，這完全是公然違法的行為，能不處理嗎？



2020美國大選，通訊投票處理。圖／擷自PBS NewsHour

有公平公正的選舉才有真正的民主政治

這次司法訴訟的重要性，已經超越總統大選。這麼肆無忌憚的違法行為如不追究到底，等於鼓勵犯罪行為 ，破壞選舉制度。假如不能有公平公正的選舉，就不會有真正的民主政治。因此，對犯罪者必須處以嚴厲的法律制裁，被誤告者必須還給清白，才能維護美國的自由民主體制。

正如川普總統在一次新聞發布會上說，「這場選舉必須公正、誠實、透明。不是為了我或者拜登，也不是為了共和黨或民主黨，而是為了美國不要在歷史上留下污點，這種事不允許發生在美國。」