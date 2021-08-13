美國首席傳染病專家安東尼·弗契（Anthony Fauci）星期四（8月12日）說，為了增加針對新冠病毒的保護，疫苗加強針「不可避免」，但是他補充說，數據顯示，多數身體健康並接種了疫苗的人目前不需要加強針。

在星期四的白宮新冠疫情響應團隊的記者會上，弗契說，現有數據顯示，多數疫苗提供至少八個月的良好保護。他說，衛生官員正在評估關於加強針的國際和國內案例研究，一旦確定有加強針的需要時，將會「迅速」接種。

與此同時，美國疾控控制與預防中心（CDC）主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）報告說，美國新增新冠病例繼續上升。她說，每日平均新增病例目前為113,000例，比過去一個星期增加了34%。她說，每日住院病例增加了31%，每日死亡病例躥升了22%。

瓦倫斯基說，美國所有各郡有90%正在經歷新冠病毒嚴重或高度傳播的狀況。她說，到目前為止，多數傳播仍發生在未接種疫苗的人中間。

弗契說，德爾塔（delta）變種仍然是這些高數字的驅動力。他出示的新數據顯示，強生（Johnson & Johnson）新冠疫苗和其它疫苗針對該變種有同樣的保護效力。

他援引了南非的一項研究。這項在477,000多名醫療工作者中間展開的研究顯示，該疫苗在防止因新冠病毒病死亡方面的有效率為91%到96%，在防止住院方面的有效率為71%。

弗契被問到是否有任何數據顯示德爾塔變種更容易傳染給兒童，因為有報導說，被感染的兒童人數增加了。弗契說，12歲以下的未成年人還沒有接種疫苗，所以這是預料之中的，因為德爾塔變種的傳播性增強了，因此，被感染的兒童人數將會增加。

但是他說，保護兒童的關鍵是那些能夠接種疫苗的人應該去接種疫苗。