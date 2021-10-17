桃園機場捷運全線車站多以高架為主要結構，高空維修作業也成為重要任務之一。常得爬上高空進行維修的方昭淵，只要想到做好檢修工作，就是守護乘客安全，無論什麼難題他都能克服。

土木科系出身的方昭淵，過去曾在其他公營事業擔任現場監工，他笑說當時是「動口不動手」，順利考取桃園大眾捷運公司後，成為軌道土木廠土木課的一員，隨團隊到處穿梭在機捷各車站之間，從事定期檢查與修繕工作，「動手大於動口」成為他的工作新常態。

確認各環節 守護機捷安全

「公司各個部門工作分責很細緻，有電機相關、電資通訊、捷運車輛廠等專業區分，其他較為繁瑣的任務，就由我們土木課來處理。」方昭淵笑著解釋，平時工作內容包羅萬象，例如門鎖維修、屋頂清潔、邊坡巡檢等，只要在車站沿線或與土木結構相關，都是土木課的工作範圍。

攤開機場捷運路線圖，A10山鼻站以南，包含車站及沿線的變電站，都是由方昭淵及其同仁負責。每3個月，方昭淵會帶著同仁爬上各個屋頂，巡檢確認屋頂排水溝的暢通，避免下雨淹水損壞設備或造成乘客不便。細心的他，也會同步檢查設置在屋頂上的安全索，確保之後上來作業的同仁安全無虞。



機場捷運。圖／桃園市政府提供

服務至上 七樓高空排除問題

除了每季固定上屋頂執行預防性檢查，方昭淵也得處理突發狀況。「有次收到旅客投訴，說在月台上遭到鳥類攻擊，檢查發現在月台屋簷的角落，果真有個鳥巢。」由於鳥巢位置過於邊緣，經過評估後，方昭淵決定使用高空作業車輛來處理。

事出突然，方昭淵只想著要趕快將鳥巢取下，站到高空作業車的安全籠裡升上去後，才意識到自己所處的位置大約離地20公尺，一心為旅客安全著想的他，克服恐懼讓任務順利完成，成功移除這個違章建築」。



方昭淵和同仁定期爬上屋頂巡檢修繕，以確保機場捷運能正常營運。圖／林煒凱

充實自我 提供最佳服務

到桃捷公司服務後，從駕駛堆高機、操作高空吊車，到最近入手的電焊證照，方昭淵說，「以前從沒想過會有機會接觸到這些領域，考到證照很有成就感。」不僅是爬上屋頂而已，在維修專業能力方面，方昭淵積極精進自我、不斷地成長。

在工作中，有時得頂著高溫日曬巡檢屋頂，有時要在大雨中緊急處理車站漏水，但方昭淵從不抱怨，他說，「我們是軌道業，也是服務業。身為維修人員，把車站維持好，是我們專業的表現，也是我們堅持的服務態度。」



根據任務的不同，有時候須操作高空作業車，從建物外部進行檢修。圖／林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：76