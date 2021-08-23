拜登延續川普的政策，從阿富汗撤軍是「戰略上正確」，但是在執行面的「戰術上犯了錯誤」。有人建議「先撤離幫助美軍的阿富汗人與眷屬」，拜登不答應，造成混亂。示意圖為美國空軍C-7運輸機在喀布爾國際機場起飛時，阿富汗上百人在跑道上跟隨奔跑。擷自公視新聞影片

最近美國從阿富汗撤軍所造成的大混亂，震驚全世界。阿富汗政府軍在短短的兩個星期內全面崩潰，塔利班已經控制全國，人潮急於逃難造成機場的混亂，有如數十年前從西貢撤離的翻版。更糟的是尚有約8萬人，包括約1萬美國公民與約7萬幫美軍工作的阿富汗人及眷屬，必須被撤離。如今阿富汗已經淪陷，如何撤出這些美國公民與盟友？塔利班會不會殺害他們？或扣留他們當人質？將是拜登政府面對的難題，也是拜登上任以來最大的危機。

再者，在阿富汗戰爭期間，美國的友邦如英法德等都出兵或出力協助美國，現在他們都必須派遣軍隊來保護並撤退他們的公民。因此，美國的「領導能力」受到嚴重打擊。

撤民前先撤軍 拜登錯誤的決定影響全局

川普執政期間，就開始執行從阿富汗撤軍的政策，美國在阿富汗的駐軍已經從大約15,500名美軍縮減到2,500名駐軍。2020年初，川普政府和塔利班簽訂歷史性協議：「美國在2021年5月1日前完全撤軍，但是塔利班必須控制軍隊人數、並與美國扶持的阿富汗政府進行和平談判等」。2021年4月新上任的總統拜登𨒂撤軍截止日至今年9月11日。7月6日美軍方宣布，美國從阿富汗的撤軍工作已完成 90% 以上，美軍也已經撤離巴格拉姆（Bagram）空軍基地。據媒體報導，美軍只留數百人幫助確保喀布爾機場的安全，還有數百人保護美國大使館的安全。

巴格拉姆空軍基地是美國過去20年來在阿富汗最重要的基地，它的跑道比喀布爾(Kabul)機場還要多，也是美軍進出阿富汗的門戶。撤出巴格拉姆基地等於宣告美軍已經結束在阿富汗的任務，可是在撤離時並未通知盟軍或阿富汗政府，在撤離完畢之後才通知阿富汗政府來接手。這種對待盟友的方式，美國的「誠信問題」必然受質疑？

更令人感到不可思議問題是，為什麼只撤軍不撤民？有媒體爆料，年初有人建議「先撤離幫助美軍的阿富汗人與眷屬」，但是拜登不答應。也有幕僚認為在撤美國公民前，就撤離巴格拉姆基地實在不妥，因為美軍失去了空中救援和空中偵察的能力，就很難保護人民。但是不敢向拜登提出，因為拜登對待幕僚們相當獨裁專制。川普時期常傳出幕僚們開會時發生劇烈爭辯的訊息，拜登就沒有這方面的傳聞。其實「劇烈爭辯」並非壞事，把所有的資訊攤開來，然後展開深入的討論，是解決問題的最佳方式。獨裁專制常常會產生錯誤的決策，帶來可怕後果。

美國掌握阿富汗中央銀行資產

媒體報導美國已凍結存在美國，屬於阿富汗中央銀行約95億美元資產，約佔該國年經濟產能的三分之一，並停止向阿富汗輸送現金，這就是美國的籌碼。新成立的塔利班政府急需資金來應付全國各地的需求，必定會去向美國要求解凍，雙方必定有一番討價還價的過程，然後達到某種程度的妥協，用錢換取美國公民及親美阿富汗人的自由。

越早撤出美國公民，對美國的損害越小。拖延一天就是對拜登政府，甚至對全美民眾帶來多一天的煎熬。希望美國公民與幫助美國的阿富汗人及眷屬，都可以很快的撤回美國。也希望塔利班政府能夠做到，如同他們自己所說的「會尊重女性，也不會採取任何殘暴的報復行動」。

戰略正確 戰術失誤

20年前美軍進入阿富汗是為了捉捕在2001年9月11日襲擊美國的恐怖份子，並確保恐怖分子不能利用阿富汗作為基地再次襲擊美國。如今這個目的已經達到了，911的頭號戰犯賓拉登（Osama bin Laden）已被處決，在阿富汗的恐怖分子基本上已經被清除。美國政府繼續花巨款在亳無戰略價值的阿富汗，是很不划算的。根據布朗大學（Brown University）估計在約20年間，美國納稅人為阿富汗戰爭已經花了大約2.261兆美元，目前美國每年要花費420億美元來維持阿富汗的駐軍。因此，拜登延續川普的政策，從阿富汗撤軍是「戰略上正確」，但是在執行面的「戰術上犯了錯誤」。造成的結果是「美國的誠信與領導能力受到衝擊」，不過這是屬於戰術層級的錯誤，衝擊力道不會太大，影響的時間不會太長，很可能只是衝擊到拜登的執政能力而已。

對台灣的影響

美國急著從阿富汗撤軍，就是要把撤出軍力及資源轉到亞太地區，對抗日益囂張跋扈的中共政權，而台灣正處於抗共的最前線，因此阿富汗事件對台灣是「短空長多」，短時間內美國注意力會在阿富汗，但是解決阿富汗事件後，一定會全心全力對付中共。再者，目前處於劣勢的拜登，一定會更積極與堅強。例如最近拜登接受美媒專訪時駁斥將台灣類比為阿富汗，「並且把台灣和北大西洋公約組織、日本及韓國並列，強調若任何人侵略或對上述實體採取行動，美國會做出回應」。這就是拜登的對台政策，從戰略模糊轉為戰略清晰，這是對台灣的利多。

從阿富汗淪陷的例子，台灣人也必須注意到，任何一個國家都不可以依賴他國軍隊保護，一定要自己承擔保護自己的責任，才能得到他國的支援。



從阿富汗淪陷的例子，台灣人也必須注意到，任何一個國家都不可以依賴他國軍隊保護，一定要自己承擔保護自己的責任，才能得到他國的支援。圖／阿富汗民眾舉阿富汗國旗向塔利班政權示威抗議。擷自公視新聞影片2021.8.20