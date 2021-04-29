日本外務大臣茂木敏充4月27日在內閣會議報告2021外交藍皮書，強調「台灣是日本極為重要的夥伴和重要的朋友」。 圖／擷自茂木敏充推特

4月25日，譚慎格（John J. Tkacik）發表〈台灣過去半個世紀的「未定」地位〉專文（隔日刊出其英文本），詳述1971年4月28日美國國務院發言人布瑞（Charles W. Bray III）在新聞記者會指出，台灣主權是一個尚未解決的議題。2009年4月28日馬政府宣稱，依據中日和約，中華民國已取得台灣、澎湖的主權。當時日本在台代表齋藤英樹先生卻執不同的見解。

4月28日這一天對於台灣人民來說，具有特殊的意義。1952年4月28日，舊金山和約（SFPT）的生效及中日和約（台北和約）的簽署在同日發生，艾森豪總統、杜勒斯國務卿等建立的舊金山和約體制（SFPT體制），多年以來關係到台灣及台灣人民的命運及未來。

2005年8月出版《佔領與流亡─台灣主權地位之兩面性》，作者雲程在該書第212頁指出，「在70年代中，季辛吉曾經想打破肯楠（George Frost Kennan，1904〜2005）的外交格局，將中國拉入以美國為首的西方陣營，以對抗蘇聯的共產陣營，讓東亞的戰略假設變成（真正友好的日本+真正友好的中國）。這就是我們所熟悉的將防堵線由「第一島鏈」往亞洲內陸推到「長城」，以及隨之發生的美中三公報，還有與台北的ROC政府斷交等等事件。

SFPT的生效，由二戰體制→SFPT體制→季辛吉擴展肯楠構想的企圖，進行了「聯中抗蘇」戰略。後來，美中的交往和鄧小平的改革開放，打破了冷戰時代壁壘分明的格局，促成蘇聯及東歐共產黨集團的解體，而在亞洲產生了現在所謂「大戰狼」的中共極權體制，構成印太地區和平、安全之威脅。

依報導，2021年3月17日美日「2+2會議」聯合聲明，防衛大臣岸信夫表示，日軍會挺身協助美軍。2021年4月17日美日峰會聯合聲明「強調台海和平與穩定的重要，鼓勵和平解決台海問題」，是1969年後第一次再提台灣。在地緣政治上，具有特殊的意義。

觀諸史實，冷戰時期，「第一島鏈」發揮了阻擋共產黨勢力向外擴張的功能。冷戰結束後，台灣的戰略地位，逐漸不受重視。目前，中國霸權在東海、台海、南海等地區的軍事擴張，激起民主陣營的警惕。

依28日媒體報導，澳洲高官關注台海局勢的變化，自由國家再度聽見了「戰鼓」聲響，區域爆發戰爭的可能性正在增加。日本政府2021年4月27日發表「2021年外交藍皮書」強調「台灣是日本極為重要的夥伴和重要的朋友」。此意謂著SFPT體制正在重塑中，台灣政府及人民必須發揮高度的智慧來因應，才能為保障印太地區的和平、安全與穩定，帶來貢獻力量。