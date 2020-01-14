台北市長柯文哲今（14）日在布拉格市政廳與布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）簽署協定，正式締結為姊妹市，柯文哲表示，希望賀吉普能再到台灣，因為台灣是賀吉普市長的第二個家，一定會熱情歡迎；賀吉普談到，兩市彼此互相學習，並促進雙方的繁榮，即使在地理上相隔遙遠，但對民主價值、人權文化與自由的尊重，將人們串連起來。

柯文哲致詞時表示，很高興再次與賀吉普見面，而且是在美麗的布拉格市，這次是在短短不到一年的時間內，見到的第四次面。

柯文哲提到，賀吉普去年3月率團來到台北，參加由台北市主辦的智慧城市高峰會及展覽，成為兩市締結姊妹市的起點。賀吉普不僅參與了台北市的活動，也表現出了他對台灣的支持，相信台北市民與台灣民眾都能感受到賀吉普的熱情與友情。

柯文哲對締結姊妹市談到，過去兩市也有很多的交流計畫，包括學習中文的獎學金、駐村藝術家交流計畫、台北市議會主辦的國際青年大使交流活動。

柯文哲強調，這次除了簽訂姊妹市外，更要簽屬幾項的合作協定，包括兩市動物園合作，台北市立動物園將送穿山甲給布拉格動物園，同時會協助飼養；另外，還要簽屬觀光旅遊的合作，布拉格擁有悠久的歷史與美麗的建築，有非常多的台灣遊客來到布拉格觀光，同樣也歡迎捷克的人民來台北市觀光，也將會簽屬智慧城市的合作。

賀吉普意有所指的說，台北與布拉格間長久的友誼，證明了一些事，維持舊有的羈絆是有它的意義的。人們在選擇新舊朋友間，應該更為謹慎，尤其是當老朋友處境艱難的時候，在正確與容易之間，更重要的是道德上的選擇，因此很高興在簽屬協定之後，兩市之間長久的合作將升格為姊妹市等級。

賀吉普指出，兩市彼此互相學習，並促進雙方的繁榮，即使在地理上相隔遙遠，但對民主價值、人權文化與自由的尊重，將人們串連了起來。同時，兩座城市也在智慧城市的領域中，取得區域上的領先地位。在文化、經濟、外交上，可望有進一步深化彼此的合作。

賀吉普補充，台北就像自己的第二個故鄉，時常懷著感恩的心情回想旅台的時光，以及在當初認識的人們。

賀吉普在簽約完後，隨即將照片上傳到自己的Instagram；簽約現場更吸引當地大批記者採訪。