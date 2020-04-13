中共當局一再拒絕、拖延、阻礙美國專家到武漢深入調查病毒源頭，讓人不得不懷疑：病毒很可能是從武漢病毒研究所人工合成並外洩的。圖／公有領域，取自維基共享資源

依4月11日媒體報導，英國劍橋大學遺傳學家佛斯特(Peter Forster)等研究成果，4月8日刊於PNAS《美國國家科學院院刊》，其係就來自全球的SARS-COV-2(2019冠狀病毒)樣本，取樣時間為2019年12月24日至2020年3月4日，完整分析該等病毒160個基因組，結果顯現包括(1)武漢原始A型，被視為疫源；(2)武漢最常見的變異類型(B型)；以及(3)B型的「女兒」(C型)。

A型 → B型 →C型

依該報導，2019冠狀病毒變異三型與傳播途徑圖，A型、B型及C型在一些國家發生的情形如下述：

A型：中國、美國、智利、西班牙、澳洲

B型：中國、日本、加拿大、巴西、丹麥、芬蘭、英國、德國、法國、比利時

C型：香港、南韓、新加坡、義大利

又指出，佛斯特的團隊也發現「人傳人」現象恐在2019年9月至12月初就已發生。鑑於「種系發生學」具有確定不明感染源的潛力，佛斯特期待這種遺傳網路(Genetic Networks)分析技術可為全球防疫部署立功，目前已將軟體及既有結果全數公開。

最近出版《大紀元》669(四月號)第127~128頁指出，3月2日有中國研究人員共同在預印本網站bioRxiv在線上發表了一項針對新冠病毒演進過程中的突變、重組和插入的研究。研究者認為，在同一座城市(按即武漢)有兩個基因組別存在，這表明有共同流行(Co-circulation)，但是在疫情爆發初期的進化是趨同的。研究者觀察到不同毒株(按即2019年12月24日、2020年1月5日分別在武漢分離出來的病毒株)之間有一些共有的突變。從突變樹來看，這兩組病毒株都已傳播到報告有新冠病例出現的大多數國家和地區，幾乎沒有例外，這表明這兩組病毒都是可以快速傳播的。

此次武漢肺炎疫情，除了「天然病毒說」之外，尚有「人工病毒說」，例如2020年1月21日俄羅斯宣佈來自中國的武漢肺炎疫情定性為「生物威脅」。有媒體指出，印度科學家發現了2019冠狀病毒被人工插入病毒蛋白，亦即其為人工病毒。

另按《大紀元》669(四月號)第39頁指出，許多專家、學者、評論家，從自然科學和社會科學的角度分析認為，中共武漢病毒研究所人工合成的病毒外洩，可能是這次疫情發生最重要的源頭。早在7年前，武漢病毒研究所研究員石正麗等《自然》雜誌(Nature)發表論文稱，分離和鑑定SARS樣的蝙蝠冠狀病毒，應用了ACE2受體。目前正在流行的新型冠狀病毒直接攻擊人類的正是ACE2受體。(本人認為如此巧合，是奇蹟嗎？)

又指出，早在5年前，石正麗等在《自然醫學》上發表論文，專門談到了人工合成的「重組病毒」、「雜交病毒」、「嵌合病毒」等。中共當局一再拒絕、拖延、阻礙美國專家到武漢深入調查病毒源頭，也讓全世界有正常思維的人，不得不懷疑：病毒很可能是從武漢病毒研究所人工合成並外洩的。

迄4月12日，全球武漢肺炎死亡逾11萬人，確診病例逾180萬，如此侵害人類生命權及健康權的重大事件，將有追究法律責任的問題。目前中國政府積極強調2019冠狀病毒的源頭並非中國；武漢肺炎疫情發生後，世界衛生組織(WHO)失能，對於武漢肺炎的疫源，有意模糊真相，引人遺憾。不過，藉由科學實證分析，可以找到真相，因為，人走過必留痕跡，是必然的。