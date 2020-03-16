中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，17日起東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，旅遊疫情建議升至第三級警告。圖／Pixabay

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球擴散延燒，中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，除日前已公布申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜外，17日起東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，旅遊疫情建議提升至第三級：警告，總計近70國。

指揮中心今天表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，除已公布列第三級的伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，自3月17日零時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級：警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心指出，東歐丶中東丶中亞及北非各國與申根區國家往來密切，多國已現疫情，且位居歐亞非大陸交界，為進入亞洲之交通樞紐，雖已加強邊境管制及檢疫措施，仍持續輸出病例至其他國家；台灣已發生多起該區移入之病例，將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。

指揮中心說明，今天新增旅遊疫情提升至第三級警告的國家及地區，包括俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古。

自明天起，東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，旅遊疫情建議全部提升至第三級警告，自上述國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。