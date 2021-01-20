拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）（左）及國家情報總監人選海恩斯（Avril Haines）（右）圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

美國參議院外交關係委員會和情報委員會星期二（1月19日）將分別就拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）及國家情報總監人選海恩斯（Avril Haines）舉行聽證會，二人預計將在作證時告訴議員們，美國能夠「戰勝中國」（outcompete）。

海恩斯曾擔任中央情報局的高級官員和副國家安全顧問。她於星期二告訴國會：「我們應該提供必要的情報，以支持兩黨的長期努力，以戰勝中國——獲取並分享對中國意圖和能力的了解，同時也支持更直接的努力，以打擊北京的不公平、非法、侵略性和脅迫性的行動，以及其侵犯人權的行為。」

她還在作證時提到：「國家情報總監應確保情報機構的獨特能力，能夠在全球新冠危機中發揮作用，同時也需應對未來生物危機的長期挑戰。」

她還告訴議員，美國必須加強網絡安全，保護關鍵的基礎設施，並利用技術改善情報工作。

拜登提名的國務卿人選布林肯表示，他已經準備好應對來自中國、伊朗、朝鮮和俄羅斯的挑戰。

布林肯將於星期二下午在參議院外交關係委員會作證。他預計也將告訴議員們，美國「能夠戰勝中國」。

「我們能夠戰勝中國——並提醒世界，一個民有、民治的政府能夠為人民服務，」布林肯在事先準備好的證詞中寫道。

他還表示：「我們可以重振我們的核心聯盟，增強我們在世界各地的影響力。只要我們團結起來，就能更好地應對俄羅斯、伊朗和朝鮮構成的威脅，並維護民主和人權。」

布林肯與拜登有長期共事的經歷，在今年大選期間擔任拜登的外交政策顧問，並曾在奧馬巴主政期間擔任常務副國務卿和歐巴馬的首席副國家安全顧問。在拜登的第一任副總統任內，布林肯也擔任過他的國家安全顧問。