立法院外交及國防委員會召委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部赴立院專案報告，釐清事件真相，相關人員如艦長、醫官則會透過視訊方式進行備詢。民進黨跳腳，站出來反對公審獵巫醫官，強調大官都來了，質問「有議會找工友來備詢嗎?」圖/取自立院直播

敦睦艦隊染疫造成社會譁然，立法院外交及國防委員會召委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部赴立院專案報告，釐清事件真相，相關人員如艦長、醫官則會透過視訊方式進行備詢。民進黨跳腳，站出來反對公審獵巫醫官，強調大官都來了，質問「有議會找工友來備詢嗎?」

磐石艦群聚感染問題，造成社會不安，朝野一致譴責，總統蔡英文也要國防部坦誠以對。國防部長嚴德發昨晚針對敦睦艦隊染疫，造成社會不安以及部對染疫士兵家屬困擾，率將領向全體國人一鞠躬表達歉意，表示已向總統蔡英文自請處分。海軍司令劉志斌自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。

同時，嚴德發也坦承艦隊4大疏失，第一，疫情通報不落實；第二，回來之後的檢疫小組沒有落實檢疫；第三是任務執行期間，官士兵防疫的管理上不夠確實；第四是海軍之前防疫措施規劃不足。

立法院外交及國防委員會原排定21日議程為北部地區指揮系統機密考察，不過鑒於海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部赴立院專案報告，還要艦長、醫官則會透過視訊方式進行備詢。

對此議程，朝野吵成一團，民進黨立委趙天麟率先跳出來反對議程臨時變更，打亂原本的會議；而民進黨立委羅致政跟何志偉也都跳出來強調，反對公審醫官，擔心會有後續造成醫官或其他官兵的影響。王定宇質疑，有跟當事人連絡，詢問視訊備詢或即問即答的意願嗎?

民進黨立委鄭運鵬則強調，民進黨沒有杯葛議程，完全沒有，連累到在記者會睡著的中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩都來了，怎麼可以跳過政黨程序，還要視訊會議，還要接受詢答，他問有人願意?基層願不願意?有必要被公開長相嗎?他強調，視訊會議可以，反對視訊拷問，「議會不會找工友來!」

經過朝野協商之後，仍然沒有結果，周志浩在現場回應，社會壓力這麼大，對他(醫官)是不是真的好，我們很關心。