二二八事件的殘無人道大屠殺台灣菁英， 蔣家王朝又頒佈動員戡亂條例 ，施行白色恐怖，強加在台灣百性的頸上，這樣殘酷強壓台灣人，但是並不能滅絕台灣魂，為了台灣，不怕死的人還是大有人在。（圖為2019景美人權園區舉辦之世界人權日系列活動）／國家人權博物館提供

五、台灣魂是打不死的，真假的台灣人現身；外省二代和台灣人融合成為新的台灣人，不再有省籍之分

二二八事件的殘無人道大屠殺台灣菁英， 蔣家王朝又頒佈動員戡亂條例 ，施行白色恐怖，強加在台灣百性的頸上，這樣殘酷強壓台灣人，但是並不能滅絕台灣魂，為了台灣，不怕死的人還是大有人在，其一是廖文毅從台灣偷渡到中國再到香港又去日本，￼在1950年的二二八，舉辦紀念二二八3週年；1956年，組織建立台灣共和國臨時政府；同年在台灣島內，辜寛敏在台北市成立台灣獨立建國聯盟；之後，馬上被蔣家特務追查，被迫在基隆港口，偽裝香蕉出口裝船的工人，幾個月後，潛逃到日本，原本希望和廖文毅合作，不幸理念不合，各走各路。

在1964年，彭明敏和魏廷朝吃了虎膽，竟然冒出頂碰蔣家，發表「台灣自救運動宣言」，當然幾天後，就被抓去當獄中囚犯，￼本判8年；後來幾年後被假釋，在多方監視的「居家監禁」的情況下，竟然可在1970年，脫離逃出到瑞典。

當1960年代後，天佑台灣，世界改變了，美國、日本，及歐洲的德國和英國的學府開放，台灣的大學畢業生到國外留學逐漸多了，尤其美國，在60年代下半部，因為越戰的關係，修改憲法的大學研究院校學生，不再享有緩徵服兵役，造成全美大學研究院的學生的空缺，因而有大批台灣各大學的台灣學子的畢業生，得到獎學金，去美國深造，造成出國留學不再是外省人子弟的特權。

這批台灣學子，不忘台灣，不斷地加入台灣自由民主獨立運動的不同組織，從原先的台灣同鄉會的互相聯繫，進而加入各種不同名稱的台灣獨立運動或聯盟。當在1965年日本的廖文毅在台灣的地下組織被蔣家破獲，黃紀男和廖史豪被判死刑，其他的參與者被判5到15年刑期，同時沒收及收監和逼迫廖文毅在台灣的親人，廖文毅被蔣經國壓迫投降回台灣，及解散在日本的台灣共和國臨時政府。

但是台灣的獨立運動，結束了嗎？沒有。反而兵分二路：一是在台灣島內，另一是在國外。因為中華民國的存在，完全靠美國的支持；蔣家不能像在中國為所欲為，雖然中央集權，對應美國的要求，不得不開放地方自治，台灣省長和直轄台北市及後來的高雄市，由中央派遣；其他的台灣省議會的議員，及各縣市長和議會都是人民選舉產生的，這時候，前面所說的國民黨在台灣所作的各種地下組織和黑金，馬上派上用場，買票作票，應有盡有；雖然在國民黨一黨專政的壟斷下，還是擠出了台灣魂，黨外參選人，如郭雨新，黃信介、康寧祥及後來變節的高玉樹等等的6、70年代不怕關的台灣人，力量雖然淡薄，但他們把台灣魂的火把持續延燒。

但海外的學子，繼承早日在日本的台獨理念，在美國兵分二路；一則揭起獨立的大旗，扛起秀才拿真槍革命的開始。

當然蔣家王朝更不會放過台灣的國外學子，開始在美國、日本和歐洲建造對台灣學子監控網，派出外省子弟職業學生當差、打小報告，建立海外學子黑名單，致使那些無辜被列黑名單的台灣學子有台灣家鄉卻是歸不得；馬英九就是最明顯製造黑名單的一份子；陳文成教授，在1981年，台大圖書館墜樓死案，就是黑名單犧牲者的鐵證。

1970年4月18日，身為行政院副院長的蔣經國，奉蔣介石之命，應美國國務卿羅吉斯的邀請前往美國，做為期10天的訪問，以爭取美國政府對台灣國民黨政府的經濟援助。早在蔣經國訪美之前，台獨聯盟主席蔡同榮就已先致函給美國總統尼克森，要求美國停止對「蔣家政權」的援助。美國各地的台獨聯盟成員，也在蔣經國所到之處舉行多場示威遊行。

1970年4月24日，蔣經國原本預定於上午11點45分，赴紐約第五街中央公園附近的廣場飯店，應遠東美國工商協進會之邀演講，他原想從隔街的飯店徒步到會場，卻因下雨而改乘汽車。然而，廣場飯店外面早已聚集了一大群台獨聯盟示威抗議的隊伍。

中午12點左右，蔣經國的座車駛到廣場飯店。蔣經國在警察的護衛下登上石階，正走向飯店門口之際，混在抗議人群中的康乃爾大學社會學博士班學生黃文雄，突然自示威的行列中衝出來，朝著蔣經國背後開出那歷史性的一槍。

黃文雄開槍的那一剎那，被身旁的警察發現了。他朝著黃文雄的手肘劈了過去，讓手槍失去了準頭，隨後三名警方人員將黃文雄撲倒在地。而當時，台獨聯盟的秘書長鄭自財，則從人群中跑出來打算救援黃文雄，兩人同時都被美國警方逮捕。

台灣留美學生黃文雄與鄭自財兩人行刺蔣經國一事，是震驚中外的政治暗殺事件，「424的槍聲」驚醒了國民黨統治者，也喚醒了沈默許久的台灣人。黃文雄那革命性的一槍，成功地向全世界控訴蔣家的罪行。黃文雄被捕時，高喊著：「讓我像男子漢般一樣站起來！」充分展現出他不平凡的骨氣與尊嚴。全球各地的報紙都以很大的篇幅，報導這件「424刺蔣事件」。鄭自財和黃文雄成了台灣人的英雄。營救鄭、黃兩人的捐款四處湧來，海外的台灣人湊足了錢，分別以9萬元及10萬元的美金，才將兩人保釋出來。

這次的刺殺行動雖然失敗了，但是給國民黨的蔣家政權一個大大警惕。蔣經國返台後，為避免被暗殺的歷史重演，自此不再踏出國門。兩年後，1972年接任行政院長的蔣經國，極力推動所謂的「吹台青」政策，開始起用台籍政治菁英，謝東閔、林洋港、李登輝、邱創煥、施啟揚等獲重用，被稱為「台灣本土化」的開始。

1977 年的8月，以高俊明為代表的台灣基督教長老教會，發表了台灣人民人權宣言；雖然當時蔣家忍下，也因而種下種種要關押高牧師的理由。

同年，1977年的中壢事件暴發，許信良的脫離國民黨參選桃園縣長，雖然在國民黨作票和種種對選民的威脅下，還是當選了。在監票的原則下，當場㧓到國民黨的投票部隊一再作弊，被抓去警察局，警察不但不辦，更放回作弊人回到投票所，因而引起民憤起暴動，推翻警察局和火燒警車；因為許信良真的贏了太多，國民黨不得不承認他的當選；但是國民黨還是不放過他，終在他去參加美麗島抗議遊行，就丟官被拉下縣長寶座。這中壢事件雖有不少的競選總部年青操盤者無故被控被關，卻給更多的台灣年輕人受到鼓舞，參與當時黨外運動。

在1979年的5月，黃信介所開辦的美麗島雜誌創刊，即時遭到警總的收索和扣收；但是黃信介並不以此灰心喪志，反而接串余登發、施明德、陳菊、呂秀蓮、張俊宏、林義雄等有志於台灣的民主自由，在聯合國的30周年的人權紀念日、12月10日於高雄舉行遊行演講活動，訴求民主自由，終結黨禁和戒嚴；可惜在蔣經國的劊子手王昇的策劃下，派幫派20多歲的黑衣平頭的年輕人，混合隊伍作亂，外有坦克車及軍警隊伍壓㨈遊行的2萬多人，打傷抓人，採取軍法審判，未審先判施明德無期徒刑外，其他人刑期不等的有期徒刑，就在這軍審的過程中，激勵了陳水扁、謝長廷、姚嘉文、張俊宏、江鵬堅和張俊雄等的新一代台灣的戰鬥英雄。

1980年2月28日所發生的林宅血案，林義雄正在為去年美麗島事件被捕受軍法審判之際，其在台北市的住宅，發生林媽媽和二個雙胎女兒一起被殺，大女兒受傷沒死；國民黨雖說盡一切努力，要找出元兇，還污賴游錫堃及美藉哥林比亞大學友人家博教授，明眼人都知道，是故作玄虛，一切都是假的，檢調單位哪敢深入調查？從當時的政治環境和家天下的太子蔣孝武，意氣風花，無人可擋，蔣家王朝第三代明顯繼承人，蔣經國在其時已經逐漸排除王昇，大力栽培孝武來接班，蔣孝武一向結交黑社會竹聯幫，容不下林義雄等黨外人士，視為眼中釘，從黑道的幫頭派二個小伙子，殺害手無寸鐵的弱小又老的林媽媽，根本不必費任何工夫，警總司令汪敬煦哪來膽量？敢把調查指向和蔣孝武有關的黑道呢？不必講，從開始，這兇殺案已經歸檔死案，永遠見不得天日的。我個人推論，這血案是後來的江南命案的預演。也許也是老天為非作歹者的報應，蔣孝武不到47歲就病死了。這血案，更凝聚台灣的年輕一代，討厭蔣家王朝不能不盡快結束它。￼

當時代進入1980年代，台灣青年要求民主自由，已經成為共識，尤其外省籍的年輕人及大學生，開始加入台灣的黨外運動，這群人，不再有本省人外省人之分；最先開炮的台大學生，是1981年底台大「大論五人小組」的校內串連，劉一德、王增齊、賴勁麟、李文忠與楊金嚴，以大論社為基地，串連一票約5、60位地下抗爭的團體。台大「大論社」以跨校串連，校外助選等方式對抗校園內威權體系與國民黨組織。1983年228前夕，他們跑到人稱「高雄屠夫」的前高雄要塞司令彭孟緝的台北市金華街官舍噴漆，噴寫上紅字「228元兇、血債血還。」白色恐怖以來學生首次對「二二八事件」表示抗議的行動。李文忠在台大傅鐘下的一場絕食行動；1986年台大學生開始投入「鹿港反杜邦運動」與「李文忠事件」。李文忠因參加黨外雜誌與運動而遭到台大校方退學，在改革派學生陪同下，展開校園遊行靜坐抗議，但請願無效，李文忠隨即收到入伍通知，於5月11日在台大傅鐘下展開絕食抗議。

這群台灣年輕人，本省的，加上很多外省的，結合在一起，融合成為新台灣人，形成一股很強的追求民主自由的浪潮，如同雲彩遮蓋著台灣的上空，反對集權、一黨專政的統治，個人的生命，不再是唯一的考量，好像沒有戡亂條例、及在戒嚴時期，視被關被監禁不算一回事，因為一被關，就變成政治的資源，個個勇往直前。

另外，在美國的兵分二路的第二路的人員，從事政治遊說美國政府為出發點，由蔡同榮、彭明敏、王桂榮及陳唐山在美國加州的洛杉磯，於1982年成立FAPA (台灣人公共事務會）主旨在促進國際政要，關注台灣議題、推動台灣獨立，進軍美國國會遊說，揭發蔣家王朝真獨裁、假民主的真面目；給美國及其他民主國家更了解台灣人民的渴求民主自由及獨立。

六、天助台灣，1984 到1988 年蔣經國的短命逝去

在1984年的10月15日，蔣經國傳的作者劉宜良又名江南被從台灣來的黑道在舊金山暗殺了，這一暗殺，刺痛了美國FBI的神經；原來兇手是黑道竹聯幫的陳啟禮、帥岳峰二人，是台灣警衛司令部汪希苓所派遣來的，馬上引起美國的震怒，怎可在太歲爺頭上動土？即時下令徹查，很快就抖出背後的主使者是蔣家三代蔣孝武，這可不得了了。

此事讓美台關係一度變得緊張，美國與台灣的關係陷入了谷底。而迫於巨大的壓力，蔣經國不得不宣佈蔣家的後人從此不再涉足政治，從此，蔣孝武被外派到新加波當大使，離開台灣政治核心圈；大家可知道第一皇家太子蔣孝文一生好色，54歲離開人間；三子蔣孝勇成不了大器，其父早就把他去從商，也許老天對蔣介石的報應三個自豪的孫子，一個也沒有活過50歲（雖然大孫孝文活到54歲，可是因為風流過度，得了性病，在病床上躺了10年後歸西天）至於章姓二兄弟，蔣介石一直不接受他們，在蔣經國未死之前，沒有政治舞台。

同時，藉著這個案件，也把台灣人的劊子手王昇和蔣孝武的關係浮上抬面，本來王昇和蔣孝武之間有很大的鴻溝，王某早在幾年前就有野心佈置接班，自認為後蔣經國時代非他莫屬的接班人，在政戰方面，一直暗中安排自己的人，甚至在政工幹校大言不慚說：「王昇是殺不死的，殺了一個王昇，還有百個王昇起來」；蔣孝武把這個錄音帶呈現給老爸聽，因而蔣經國很快就把王昇外放到南美洲的巴拉圭當大使。

所以江南命案一箭雙雕打下蔣家三代接班人蔣孝武和劊子手王昇，難道這不是天意嗎？