溯源追蹤有保障 安心品嘗國產魚

你今天補充蛋白質了嗎？台灣國產的水產品相當多元，包含鯛魚、鱸魚、虱目魚、白蝦、文蛤、香魚…等，透過加工技術的改良與精進，各地漁會及養殖青年推出小包裝、切片好、份量合乎一般小家庭的規格，提升國人食魚的便利性，且透過水產品溯源追蹤及產銷履歷的標示，讓民眾動動手指便能清楚掌握產品的生產資訊狀況。漁業署署長張致盛表示，全國溯源水產追溯條碼申請通過有2,096戶，產量約6萬2,880公噸，產值約66.02億元，包含養殖漁民、漁會、產銷班、加工廠…等。

不用上傳統魚市場 新鮮宅配送到家

想買到具有生產溯源及產銷履歷的水產品不是難事，電商平台「鮮好購」就與各地漁會及養殖青年合作，祭出「產銷履歷 安心溯源水產品」專區(https://reurl.cc/V5YrQY)，引導民眾購買具有溯源追蹤的水產品，讓民眾安心採買安心吃。疫情改變了國人的消費模式，透過網路購物、宅配安心送到家，大大提升採買食材的簡易度，運送過程中冷鏈保鮮不中斷，確保送到每一位客人手上的產品皆是新鮮美味不流失，讓民眾吃得安心，同時也能支持台灣漁民產地鮮魚。

電商平台鮮好購推出「產銷履歷 安心溯源水產品」專區。示意圖/鮮好購提供

安心驗證水產品 網路購物安心買

響應漁業署補助計畫，由農業科技研究院執行，與電商平台鮮好購推出「產銷履歷 安心溯源水產品」專區(https://reurl.cc/V5YrQY)，集結台灣各地具有產銷履歷標章及水產品溯源標示的業者，一同響應本次活動，包含：「臺北魚市」、「邱家兄弟」產銷履歷安心驗證水產箱、「新竹嘉豐水產」履歷海水益生菌白蝦、「鱸好家」產銷履歷去刺金目鱸魚清肉排，即日起至12/15結帳時輸入優惠代碼LOVEFISH即享有滿千折百的優惠，邀請國人一同支持台灣優質魚產，產品的包裝袋上都貼有溯源追蹤碼，讓民眾動動手指就能品嘗到安心、安全、資訊透明的優質國產水產品。

履歷海水益生菌白蝦。示意圖/新竹嘉豐水產提供

產銷履歷安心驗證水產箱五件組。示意圖/邱家兄弟提供

產銷履歷去刺金目鱸魚清肉排。示意圖/鱸好家提供