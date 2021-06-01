中國政府5月31日表示，中國將進一步優化生育政策，實施一對夫妻可生三個孩子的政策以及配套支持措施，凸顯這個世界人口最多國家所面臨的嚴峻人口老齡化問題。示意圖／Pixabay

中國政府5月31日表示，為積極應對人口老齡化問題，中國將進一步優化生育政策，實施一對夫妻可生三個孩子的政策以及配套支持措施。這一決定距離中國公佈的第七次全國人口普查結果僅兩個多星期，凸顯這個世界人口最多國家所面臨的嚴峻人口老齡化問題、以及其他相關的社會經濟問題。人口學家對中國如此迅速推出「三孩政策」表示驚訝。

中國第七次人口普查結果顯示，中國的人口生育率為1.3，已降至1961年「大饑荒」時期以來的最低水平，也使中國成為世界上出生率最低的國家之一。但新的三孩政策距離人口學家和人權活動人士所期待的全面廢除已實行幾十年的計劃生育政策仍有距離。

進一步放鬆生育政策的決定是在中共總書記習近平5月31日主持召開的中央政治局會議上做出的。中國官方的新華社報導說，中共自十八大以來，先後作出實施「單獨兩孩」和「全面兩孩」政策部署，「取得積極成效」。但報導也承認，「隨著中國老齡化程度加深，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略」 。

三孩政策迅速推出 中國人口普查數據造假

《大國空巢》一書的作者、美國威斯康星大學麥迪遜分校高級研究員易富賢對美國之音表示，他對中國政府如此迅速出台「三孩政策」感到驚訝，因為如果按照此前中國官媒的口徑來看，中國的人口問題並不嚴峻、也不急迫。

他說：「5月11日國家統計局剛宣布了人口普查數據，那數據很好啊，低齡組也就是0〜15歲有2.5億，意味著2006年到2019年的平均生育率有1.7〜1.8，比美國高、比歐洲高、比日本高。國家統計局說我們的年齡跟美國一樣的，處於非常有活力的年齡結構，出生率又這麼好。他們完全掩蓋了真實數據，我當時很生氣，根本沒有他們說的那麼好的人口數據。現在是急不可待地、不到一個月就宣布『三孩』。」

在中國最新人口數據公佈之前，《金融時報》曾獨家報導稱，中國人口將出現1949年以來首次下降，人口總數低於14億。但中國國家統計局很快「闢謠」，稱中國人口將繼續增長。根據中國官方公佈的數據，中國2020年出生人口為1200萬，比2019年下降18%，為2016年實施「全面兩孩」出生人口增長後連續第四年下降。官方公佈的2020年中國人口普查數據還顯示，截至2020年底，中國60歲以上人口比例已從十年前的13.3%大幅升至18.7%。與此同時，15〜59歲人口比例從2010年的70.1%下降至63.35%。

中國政府會否強制人們生孩子？

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）中國項目主任索菲·理查森（Sophie Richardson）表示，實施「三孩政策」只是中國政府為應對人口危機所採取的一個權宜之計，並不意味中國當局在改善人權、特別是婦女生育權利方面有所進步。

她對美國之音說：「不應該對婦女的生育權利進行限制。很明顯，當局做出這個決定是因為他們對人口問題越來越擔憂，而不是給予婦女應有的充分權力。除非，在政府徹底退出對人們生育權利的管制之前，我們擔心，我們仍然會看到就業歧視和其他歧視婦女等問題。」

中國政府表示，與前兩次調整人口生育政策不同的是，在實施「三孩政策」的同時還要出台配套支持措施。中國國家衛健委有關負責人通過新華社解釋說，所謂「配套支持措施」包括，加強適婚青年婚戀觀，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低家庭教育開支，同時完善生育休假與生育保險制度，保障女性就業權益等。其中，生育休假以及保障女性就業權益被排在了最後一位。

理查森認為，無論是「全面兩孩」還是「三孩政策」，中國當局始終不願意徹底放棄對中國人生育權利的管控。人權活動人士現在開始擔心，中國政府是否會矯枉過正，反而開始強制性要求夫婦必須要生孩子。

她說：「無論她們是沒有孩子，還是否有一個孩子，即便是三孩政策，這仍是一種歧視。而且可能會變得更加嚴重，因為如果婦女要休產假，雇主就不會想僱用她們。因此，政府真正需要採取的措施不僅僅是取消對孩子數量的任何限制。它必須做一些事情，如補貼產假。它必須懲罰那些歧視想要休產假的婦女的雇主。在你真正看到大量的人有願意生第一個、第二個和第三個孩子之前，當局需要採取一系列額外的步驟。我們目前的擔憂之一是，當局是否會走得太遠，開始要求人們必須生孩子。」

三孩政策為時已晚效果有限

《大國空巢》的作者易富賢認為，實施「三孩政策」或已為時過晚，因為幾十年的「一胎化」政策已經徹底改變了中國人的生育觀念，而中國衛健委提出的這些「配套措施」都是中國的近鄰日本已經在做的，其效果且十分有限。

他說：「生育問題涉及很多問題。日本有很多缺點，養不起只是其中一個。日本的生育率也只是從2005年的1.26提高到2015年的1.45。現在雖然大力鼓勵生育，但是2019年的生育率又是1.36。日本的效果不好，但中國還達不到日本的（經濟）程度。中國沒有錢，中國是未富先老。老齡化會導致中國的經濟減速，經濟減速會導致很多地方政府面臨債務危機，根本就沒有錢鼓勵生育。」

在新浪微博上，新華社就最新的「三孩政策」發出一份問卷調查，題目是「三孩生育政策來了你準備好了嗎？」。問卷共有四個選項，分別是「準備好了，迫不及待」，「已提上日程」，「猶豫中，很多問題待考慮」和「完全不考慮」。共有2萬6000人參與投票，結果選擇「完全不考慮」的高達2萬4000票。這項問卷在微博很快就被刪除。

易富賢說，三孩政策也仍然是計劃生育。「這是非常滑稽的，」他說，「本來早就應該停止計劃生育了。計劃生育是政府的手伸進老百姓的身體裡，老百姓的褲襠裡。政府應該保障生育權利，而不是侵犯生育權利。」