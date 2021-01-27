美國國會參議院星期二（1月26日）通過資深外交官布林肯（Antony Blinken）出任國務卿的人事提名，成為拜登政府第四位獲得確認的內閣成員。在獲得確認幾個小時後，布林肯正式宣誓成為第71任國務卿。預計，布林肯主導的美國外交政策將以帶領美國重返國際舞台以及重建與盟友的合作關係為重心。

參議院以78票贊成、22票反對的表決結果確認了曾在歐巴馬政府時期擔任常務副國務卿的布林肯。此前一天，參議院以壓倒性結果通過了拜登提名的財政部長人選葉倫（Janet Yellen），並於上週確認了美國情報總監海恩斯（Avril Haines）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的人事任命。

參議院多數黨領袖舒默（Senate Majority Leader Chuck Schumer, D-NY）在院會表決前表達了對這項人事案的支持，稱布林肯為領導國務院的「正確人選」。

「布林肯是美國在全球舞台上重建和重申美國國家安全利益的正確人選，他還將重新建立美國實力的首要工具，那就是外交，」舒默星期二發言說。

除了在歐巴馬政府時期擔任常務副國務卿之外，布林肯還是拜登的長期顧問。在拜登為參議院外交關係委員會主席期間，布林肯曾為該委員會民主黨人的重要幕僚，並與兩黨議員建立深厚合作關係。歐巴馬政府2008年上台後，布林肯也隨著時任副總統拜登進入白宮先後擔任副總統國家安全委員會高級顧問和總統副國安顧問。

在一周前長達近5個小時的確認聽證會上，布林肯承諾在美國外交政策議題上與國會展開更密切的合作。布林肯還進一步暗示將延續川普政府在應對中國挑戰和威脅上所採取的強硬態度。

「川普總統對中國採取較強硬的立場是正確的，」布林肯在聽證會上回答議員質詢時說，「儘管不是他所採取的路線都是我認同的，但他的基本原則是對的。」

布林肯在聽證會上還肯定了前任國務卿蓬佩奧認定中國在新疆對維吾爾穆斯林犯下了種族滅絕和反人類罪行，並同意中國在新冠病毒疫情上誤導了全世界。

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參議院外委會主席里施（Sen. Jim Risch, R-ID）星期二對布林肯出任國務卿表示支持。「國務卿一職如果不是美國總統提名的最重要職務，也是其中之一。他代表了我們在國際社會上的利益，也將決定美國在世界的角色和態勢，」里施參議員在聲明中說。

他繼續說，「我們今天面臨著許多緊迫的國家安全問題，能夠且應該處理這些問題的唯一途徑就是要達成兩黨共識，雖然布林肯和我在一些外交政策問題上存在分歧，但我對他承諾在新職位上將與國會磋商表示肯定。」

星期二對布林肯的人事提名投下反對票的22名參議員皆為共和黨人。多位共和黨議員對於布林肯支持拜登政府主張重新與伊朗進行談判的計劃感到不安。

「布林肯承諾在擔任國務卿期間實施的政策，尤其是有關伊朗的政策，將危險地侵蝕美國的國家安全，並將拜登政府帶往與國會衝突的道路，」對布林肯擔任國務卿的人事案投下反對票的共和黨聯邦參議員克魯茲（Sen. Ted Cruz, R-TX）發表聲明說。

眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）在參議院通過布林肯的人事提名後發表聲明稱，儘管在一些外交政策上雙方的意見不同，但他期待與新任國務卿布林肯展開合作。

「布林肯國務卿在他的確認聽證會上強調了許多領域是我們能共同合作，確保一個更加和平與繁榮的國際社會，」麥考爾眾議員說，「值得注意的是，我希望拜登政府能遵守布林肯國務卿的承諾，在以色列問題上專注於以兩國方案解決，同時就俄羅斯和中國等威權政權的惡意行為進行追責。」