被藍營急統派封為「政治金童」的趙少康，在去年10月底突然南下探望「昔日對手」的阿扁，兩人憶往論今演出「世紀大和解」，並刻意安排這段畫面在趙主持的《觀點》節目亮相……當時扁還以其回憶錄《堅持》權充見面禮！彷彿盡釋前嫌？活像老友「相見恨晚」；殊不知趙卻從未「隱諱」對扁深不以為然，因前些年便曾付梓兩本書《我愛陳水扁》《我笑陳水扁》，將其在主持電視節目上或在報章雜誌中對扁的嬉笑怒罵，整理編冊上市，全書字裡行間「不以為然」的字句是一覽無遺！

其中，特別是1994年的台北市長選舉中，兩人不僅舌劍唇槍、還動輒號召十萬群眾上街頭遊行造勢，結果趙敗北飲恨後被迫「淡出江湖」，先轉任新黨秘書長、僅短短廿多天便請辭再宣佈轉往媒體發展，旋入主飛碟電台、與主持境外「衛視中文台」節目而受側目，期間還ㄧ度傳出拒絕「擔任國民黨秘書長」與副閣揆職位，對外宣稱與家庭有關？但這次與韓國瑜接觸後，先刻意訪扁、然後在「飛碟幫」接掌黨鞭後突宣佈復出。

首先，他利用在主持的《趙少康時間》公開宣佈申請恢復國民黨黨籍、並接受媒體專訪時表達「不排除參選黨主席」！與此同一時間，「側翼」韓國瑜也同步在臉書上寫道「關於趙少康…….說明已申請回復國民黨籍、且不排除參選國民黨主席一事，我在此表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。作為國民黨一員在此表達強力支持，期盼能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者、帶領藍營團結士氣並提升在野監督力量，持續與民意站在一起」？堪稱「哥倆唱雙簧」。

趙少康何以挑在此時此刻和扁「和解」或與譭譽參半的韓某「套招」？外界普遍以為國民黨恐有「家變」視之⋯因其早在當新黨召集人時便曾猛批國民黨，後來，2016年「黨產會」在辦「中廣案」預備聽證會時，他基於維護自己利益竟公開嗆聲「我趙少康會聽國民黨的擺佈？」「去他的國民黨」！讓朝野見識到翻臉不認人的「厚黑」面相；隨後2020年在韓國瑜獲提名角逐大位後，亦打算擔任富商郭台銘插隊總統行列的操盤「影武者」，如今因「中廣案」即將於2月22日重新偵辦之際，還想直接操控黨機器「翻轉」案情升溫！真是「老而戒之在得」的反面敎材。

其實，真相只有一個，就是曾於政論電視上所指的與黨產「三中案」之中廣不無關聯！況且，藍營的前國代黃澎孝也於其臉書分析「假如趙少康真的選上了黨魁，那麼中廣之前被確認為國民黨附隨組織一案就解套了，因他屆時就能夠用黨主席的權力，下令由黨內代為支付中廣被追徵的七十七億餘元」⋯據其表示「馬英九當年將中廣出售，從會計師查核財務報告和十五年前中廣資料可估計出有形、無形總資產約在五十億元上下；但趙那時竟以十億元賤價購入」。而中廣在兩年前已被認定是「國民黨附隨組織」！故其名下「不當取得」的十三筆土地（十萬餘平方公尺）及地上建物應交付國有；至於已移轉賣他人的仁愛路豪宅「帝寶」等土地，更被追徵七十七億餘元。意味著趙少康想再介入黨務⋯從「事後諸葛」角度看，真像「黃鼠狼拜年」般的陽謀？

以趙少康經營電台多年，累積的財富雖不能小看，但想吞下五十七億元的中廣可能還「力有未逮」！縱然當時他和「飛碟」員工以新台幣數億元分別成立「好聽」「悅悅」「播音員」及「廣播人」四家公司，出面取得黨營華夏投資公司擁有的中廣九成六股份！豈料在擔任中廣董事長十一年後，被台北地檢署重新調查「賤賣中廣交易案」！導致趙被法庭以證人傳訊，坊間輿論也強烈質疑國民黨怎把中廣以兩億元賤賣⋯期間，趙堅稱當年只買下十億元的中廣「媒體」部分、並未買入價值四十七億中廣房地產，身為董事長的他還激動表示「該追徵的對象是國民黨而非中廣」？唯藍營擺明不肯背書，因此讓他想出了正本清源計劃，就是讓黨中央變天！唯有如此能以黨魁之尊讓國民黨支付這筆鉅款？

中廣是黨產指標性案例

事實上，據四年前的《鏡週刊》報導：北檢調查發現趙入主中廣後竟能「免費使用」松江大樓等房地，並還將林森大樓出租！使其十餘年來享受免租金及房租總收入達十五億以上，此與其所稱「沒買中廣房地」矛盾。而這，正也是馬英九在當黨主席時賤賣給趙是否涉及「背信罪」之關鍵！當年中廣已賣掉價值百億的「帝寶」土地，名下還剩餘約二十公頃土地價值還有四百七十一億元價值！堪稱是「黨產第一大戶」……回顧2006年底，經營飛碟與「全民」兩電台有成的他，能輕易再取得中廣經營權！這極其「曲折離奇」過程，當年已被外界質疑財力有限的趙是「憑什麼吃下中廣」？

據特偵組追查後的報告披露：原來當時國民黨是將出售中廣的五十七億分拆為十億的「廣播」與「資產」四十七億兩部分，趙只取得廣播部分，故只需負擔這筆已還清的錢⋯唯進一步實際了解，趙是透過貸款僅出資ㄧ億、其餘款項則是用中廣盈餘來逐年支付！至於資產部分，由國民黨成立獨立公司繼續掌控不要趙付錢，但為保障權益，趙與旗下相關公司共同簽下五十五億元本票，將中廣股票質押華夏或「該公司指定的第三人」，此即意味著：趙雖是「在自己幾乎沒花錢的情況下就取得中廣，但中廣的實權絕大多數仍握在國民黨手中」！中廣的縮影堪稱是黨產指標性案例。

除有交易疑雲外，備受側目者還有「接收日產變成國民黨私產」爭議⋯因在1945年終戰後，中廣以黨營名義接收日產遺留下的龐大土地，成為公產變政黨私產後，特別是自政黨輪替前的2000年出售「帝寶」土地給宏泰集團，直到最近將松江、林森兩大樓標售⋯交通部已銜命不惜與其興訟爭地，屆時，趙辛苦「聚斂」所得可能化為烏有？所以才一不作、二不休就乾脆宣佈角逐黨魁，迫使黨中央「退一步」識相讓步、放水？

明乎此，則「行年七十」卻染髮故扮中壯姿態之「政治金童」或「媒體寵兒」的盤算，並非胸懷「少康中興」大志、儼然只是絞盡腦汁想中飽私囊？不知國民黨袞袞諸公是否能看穿新黨企圖？是否管窺「黃鼠狼」似的得寸進尺如意盤算？



趙少康（左）在去年10月底突然南下探望「昔日對手」的阿扁，兩人憶往論今演出「世紀大和解」，並刻意安排這段畫面在趙主持的《觀點》節目亮相。圖／擷自趙少康觀點YouTube頻道

（本文轉載自綠色和平廣播電台）