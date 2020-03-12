經過疫情之後，全球丶兩岸丶台灣可能發展，蔡英文總統適逢連任即將就職。相信國安系統丶行政院國家發展委員會等，已經展開全面性規劃方案及應對措施。圖／指揮中心提供

武漢肺炎肆虐多時，台灣處置得宜，頗受國際社會肯定。衛福部長陳時中不論在二級開設或一級開設，均擔任指揮官，表現傑出，獲得國人的讚賞。陳部長事必躬親無役不與，包括每日的記者會，第一線的接送作業（例如武漢台灣人民兩度接送丶日本橫濱公主號郵輪接送等）都看到他的身影。

的確政務官職責所在，身先士卒以為表率。但是類似疫情防治，必須團隊合作，尤其新冠狀病毒來勢洶洶，從中國武漢擴展到歐美國家。與2003SARS比較，有過之而無不及。台灣在SARS期間付出慘痛代價，記取教訓，17年累積不少經驗，包括政府及國人此次面對疫情挑戰，表現可圈可點。第一階段，成果亮麗，但是任誰也不敢掉以輕心。南韓丶伊朗丶義大利等疫情惡化，包括台灣等全球各地面對1918以後最殘酷疫情衝擊。

疫情防治，專業為主，由醫療專業人士主司其事。即使第二波衝擊亦然。但是影響層面廣泛，單單口罩問題，勞師動眾，十之八九人民受到影響。其他產業困難，人民生活型態調整，學生上課等，更是前所未有的衝盪。政府除了有平時機制，通過特別條例及特別預算。行政院早就全面動員，地方政府站在第一線更是不敢鬆弛。專業醫療防疫之外，其他後援支持體系，對於人民生活丶經濟丶教育等衍生問題如何解決。各相關部會首長依法負責執行。

陳時中指揮若定不宜換將

衛福部長領軍的中央防疫指揮中心，依法統籌指揮，可是事實上，非醫療防疫業務，仍然必須由總統丶行政院長丶副院長等協調指揮。以口罩2.0政策為例，必然由行政院長拍板決定。指揮官已經擔仼多時，立法委員質詢行政院長是否有代理制度，院長答稱有想過，不敢表示。其實職務代理制度，明文規定，衛生福利部首席政務次長即是法定代理人。問題在於目前一級開設，陳時中部長出任指揮官，並非因為衛生福利部長必然出任。與二級開設，依法由衞生福利部長出任指揮官，不同。

目前一級開設，行政院長指定陳時中部長擔任指揮官，如果有設置副指揮官或其他代理人制度，可以迎刃而解。至於一級開設指揮官是否迭人，係另一層次問題，以人民對於陳部長的肯定，加上陣前不輕言換將，應該誠如行政院長所言，有想過不敢提及。

每個領導人的領導行事風格大異其趣，有人巨細靡遺事必躬親，有人掌握大方向，分層負責。此次防疫工作迄未結束，甚至仍有一段時日，衍生的問題不勝枚舉。紓困振興課題令人矚目，全球性議題，經過疫情之後，全球丶兩岸丶台灣可能發展，蔡英文總統適逢連任即將就職。相信國安系統丶行政院國家發展委員會等，已經展開全面性規劃方案及應對措施。絕非防疫指揮官或其職務代理人肩負重責，但是前提仍然是防疫工作良否，影響後續的發展丶因應措施。