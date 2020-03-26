內文選讀 滿城盡是政治秀

在北農這場風暴中，我更大的憂慮，是此事件，赤裸裸暴露出臺灣農業，長年以來被當作政治鬥爭的工具在操作。

譬如菜價的波動，早在1970年代，我就寫過多篇散文，真實描述吾鄉農民，我的厝邊鄰居，種植蘿蔔、高麗菜等作物，因價格低落到不符採收工資，而耕鋤，放任大家來採摘，至今仍常發生。有時這種蔬菜，有時那種水果，每每成為「在野黨」攻擊「執政黨」，「不顧農民死活」，煽動農民不滿情緒的火苗；「在野黨」只負責搧風點火，不必提出任何「建設性」方案，「執政黨」則忙於滅火，又是補助、又是推銷、又是鼓勵大家盡量吃……官員疲於應付，根本無暇或也無心，提出具體、長遠而完整的農業改革政策。

回顧吳音寧的「箭靶人生」，起因於北農連續休市三天，這小小風波，按照正常「新聞現象」，頂多炒個兩、三天，為什麼會掀起滔天巨浪，一波又一波沒完沒了？為什麼只針對吳音寧，而不是農產規畫、產銷制度等討論，或具體的改革方案？

至今果菜市場的休市制度，經過那樣數月的新聞，講得口沫橫飛後，有任何進步嗎？至於，吳音寧被迫離職後，北農董事長、總經理是誰？還有人在「關心」嗎？「在野黨」還是繼續炒作菜價如何如何，但是，不再和「北農」果菜批發市場有關，「箭頭」改直指農委會。

悲哀啊！臺灣農業、臺灣農民，作為政治鬥爭工具，何時了？

政治鬥爭，必須有媒體配合，或者說，媒體可操作政治鬥爭。

2019年7月31日，《聯合報》A3版全版報導「國安私菸案」，我忽然在右下角看到一行黑字標題為「藍：滿城盡是吳音寧」。趕緊看內容，原來是中國國民黨立院黨團，曾銘宗等幾位立委，召開記者會，抨擊私菸案，牽出華航什麼人事酬庸，又扯上吳音寧。

這時，吳音寧離開北農，回鄉寫作，深居簡出，已經八個月，中國國民黨籍立委的政治秀，仍不放過她。

我的第一直覺反應是：又來了！第二直覺反應更強烈：「滿城盡是吳音寧」？應是「滿城盡是假新聞」、「滿城盡是政治秀」才更恰當吧。

假新聞無盡氾濫。造謠即造業、造謠即造孽、毀人名節遭天譴⋯⋯，而今社會，誰在乎這些「天理」？

為什麼不斷汙衊、攻擊有用？

我概略整理了以下幾點，提供給大家參考：

一、當社會大眾接收到造謠、扭曲、似是而非的資訊，無論是主流媒體或賴群組，第一時間的反應，通常是不自覺的「接受」，而不是「質疑」。

二、每天假新聞那麼多，事件那麼多，每個事件一發生，各說各話，不少人心煩，乾脆不看，尤其是「政治新聞」。有幾位文友告訴我，根本不想看，「不看比較清心」。但不看的同時也表示，不會花心思去了解「真相」。

三、謊言、假新聞製造者，特定目的、存心不良，刻意變造、傳播的媒體，不可能發布「更正」新聞。平日接收「單一」訊息來源的民眾，根本少有機會接觸到其他「事實」。譬如，只看中天電視臺的民眾，先入為主的觀念，要如何改變？

四、每天不自覺接收到的錯誤訊息、造假新聞何其多，大多是片片段段、一閃而過、留下印象，誰有那麼多「閒工夫」、誰有耐性持續留意，關注，抽絲剝繭去查證？

五、裝睡的人叫不醒。若偏執已深，再多的澄清，也聽不進去，或根本不想聽。因「偏見」已經形成，「新聞」各取所需，很難改變，於是「信者恆信，不信者恆不信」。這也是謠言製造者「食髓知味」所依據的「大眾心理學」。

六、社會大眾喜歡看戲，看政治人物演戲，也像在看連續劇，尤其，現實的戲劇張力，往往更衝擊，更吸引人。

於是「滿城盡是假新聞」呀！「滿城盡是政治秀」！

作者簡介

吳晟 本名吳勝雄，台灣彰化人，1944年生，屏東農業專科學校畜牧科畢業；任教彰化溪州國中生物科以迄退休，現專事耕讀。著有詩集《飄搖裏》、《吾鄉印象》、《向孩子說》、《吳晟詩選》、《他還年輕》；散文集《農婦》、《店仔頭》、《吳晟散文選》、《筆記濁水溪》、《我的愛戀‧我的憂傷》等。