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每日國際焦點

蘇丹軍方發動政變，逮捕總理與文人閣員，解散軍民議會，宣布戒嚴，歐美各國譴責，美國立即凍結7億美元援助款。人民抗爭與軍方衝突7死。

以色列舉辦有史最大規模「藍旗」多國空軍演習，阿聯空軍司令來訪談空防合作。

各國大使館表達不干預內政，土耳其總統艾爾段態度軟化，不再威脅將10國大使設為不受歡迎人物。

波蘭總理稱歐盟凍結撥給波蘭預算將挑起第三次世界大戰，歐盟嚴詞駁斥。

日本

真子公主結婚，冠夫姓，失去皇室資格。

南韓

第三季GDP季成長0.3%低於預期。

中國

地產開發商當代置業25日到期的2.5億美元債券債務違約未付款。

印度

星巴克希望以小型店、得來速型式開拓印度市場。星巴克在印度由與塔塔集團的合資公司塔塔星巴克營運。

澳洲

總理莫里森承諾2050年達到淨零碳排，但沒有提出任何新減碳措施。

印尼

新加坡星生能源簽屬合作備忘錄，預計於廖内省興建總計7吉瓦發電容量太陽能供電新加坡，含2.2吉瓦巴淡島浮式太陽能計畫。

菲律賓

11月起開始測試混打疫苗。

馬來西亞

美國智庫CSIS旗下亞洲海式透明倡議表示，過去2年來中國每天都在騷擾南海馬來西亞油氣田。

新加坡

計畫至2035年進口4吉瓦低碳電力，約占30%總供電。

越南

中部廣南省大雨洪災1死數千撤離。

緬甸

因東協排除軍政府與會，緬甸完全不出席東協會議。

巴基斯坦

關閉通往阿富汗的主要通道Chaman關卡，一度為醫療需求暫時開啟後又關閉。阿富汗遭巴國陸空隔絕。

柬埔寨

通過修憲禁止雙重國籍人士擔任政府要職。

歐盟

波蘭總理稱歐盟凍結撥給波蘭預算將挑起第三次世界大戰，歐盟嚴詞駁斥。

英國

預定提高23歲以上基本工資自時薪8.91英鎊至9.5英鎊(364新台幣)。

法國

預定立法規定線上售書最低運費，亞馬遜抗議如此將危害偏遠地區民眾權益。

德國

警方攔截50名要前往波蘭邊界巡邏阻止偷渡的右翼人士。

俄羅斯

德國國防部長稱需德國外交官表達抗議。

瑞士

調查顯示80%瑞士企業遭遇物流瓶頸問題。

義大利

提供110%建造經費補貼鼓勵居民改裝房屋成為節能房屋，最高每戶10萬歐元且免稅。

波蘭

增兵白俄羅斯邊界至1萬人。

美國

愛達荷州購物中心槍擊案2死4傷兇手已被捕。

加拿大

惡劣氣候妨礙搶救起火貨櫃船。

巴西

加速計畫於2028年終結非法濫伐森林。

祕魯

國會暫停內閣同意投票。

尼加拉瓜

近8000尼國人前往宏都拉斯邊界關卡以求施打疫苗。

蘇丹

軍方發動政變，逮捕總理與文人閣員，解散軍民議會，宣布戒嚴，歐美各國譴責，美國立即凍結7億美元援助款。人民抗爭與軍方衝突7死。

以色列

舉辦有史最大規模「藍旗」多國空軍演習，阿聯空軍司令來訪談空防合作。

沙烏地阿拉伯

王儲推出中東綠能計畫，斥資390億里亞爾(104億美元)投資綠能。

阿拉伯聯合大公國

易利信簽署合作備忘錄，於阿聯發展5G智慧農業。

土耳其

各國大使館表達不干預內政，總統艾爾段態度軟化，不再威脅將10國大使設為不受歡迎人物。

伊朗

國際原子能總署表示納坦茲核設施正擴大20%以上濃度濃縮鈾產能。

埃及

總統塞西解除2007年以來的戒嚴。

索馬利亞

加勒穆杜格州軍方與先知信徒軍衝突死者已達120人。

奈及利亞

尼日州武裝暴徒攻擊清真寺18死。

馬利

驅逐西非國家經濟共同體特別代表。

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