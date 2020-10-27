（5）將黑人加以異化、疏離的民主黨

關於這一點，Michelle Alexander 有一本很傑出的著作—《新的黑人隔離》。在這本書當中，她說：「即使在黑人內部，於『高學歷的菁英階層』與『中下階層』之間產生了很顯著的階層化（現象），把黑人看做是同質，這只不過是幻想。」

「高學歷的菁英階層」是affirmative action （亦即這是他們在大學入學時代，美國政府所推動的差別性優惠待遇，是弱勢族群得以進入好大學的政策）的受益者，他們與民主黨有很深的連結。他們支持民主黨的「自由貿易」與「邊界開放」的政策，於是黑人的中下階層就違反他們自己的利益，而跟隨黑人的菁英，而這也是黑人公民權運動以來的傳統。但是大部分的黑人，其實是被所謂重視「黑人問題」的民主黨在經濟上加以異化、疏離的人群。

上述這種異化、疏離的現象其實在上次的總統選舉當中就可以顯著看到。在民主黨初選時，桑德斯敗給了希拉蕊，而黑人比率越是高的州，希拉蕊的得票就越高。

這其實是違反利益的投票行為，因為桑德斯所說的「貿易保護」比起希拉蕊所說的「自由貿易」是比較符合大多數黑人的利益。

的確，民主黨在1960年代的公民權運動等運動當中，對於黑人的解放是很有貢獻的，但是現在的民主黨看起來好像是把「人種問題」當做是對自己很有利的專賣特許在玩弄著。為了逃避真正的「經濟」問題，民主黨把「黑人問題」當做是工具在使用。從今天的社會脈絡來看，老是拘泥於「人種問題」的民主黨，我們對於他們做為社會菁英的一部分，不得不說他們在倫理上必須負起極其重的責任。

換句話說，民主黨只是固執於「人種問題」，他不想進行本來就有必要的自我改革。正因為自己不想變化，所以才會推出一位《如果當選就是78歲的高齡總統的拜登》來當候選人。不斷重複說「無論如何，我們就是反對人種歧視」就變成是民主黨不變的藉口、託詞。

（6）掌握關鍵的西班牙裔選票

但是民主黨固執於人種的問題，其實是冒著相當大的政治風險的。

在上次的總統選舉當中，左右勝敗的是「生繡地帶（Rust Belt）的白人勞工」，這次Todd所注意到的是「西班牙裔的選票」。因為，在加州與德州，他們占選民的三成，他們的選票有決定勝負的可能性。

對於美國社會的現實，如果我們用相同的概念來掌握「西班牙裔」與「黑人」的話，那就會看錯。

與黑人相比，西班牙裔同化至美國的社會是比較順暢的。與不同人種的混合結婚比率之上昇及出生率的下降就顯示出這個現象。早期，被輕蔑、被排斥的愛爾蘭的天主教徒，後來就漸漸在美國社會當中，被當做「白人」而統合至美國社會當中。對於西班牙裔的人來說，相類似的現象也是在發生當中。

當我們將這一點放入考慮時，那麼，現在的民主黨對於西班牙裔選票的戰略是有很高的可能性會走上失敗的。

對於黑人來說，有一個現實是很難忍受的，那就是：「不是黑人」是在美國社會要能夠幸福生存的一個條件，這是美國社會的「公理」。即使民主黨對西班牙裔選民呼籲說：「我們會保護你們，你們就像黑人一樣是應該保護的存在」，西班牙裔選民與其說是會產生迴響，其實他們反彈說：「我們不想被當做是和黑人相同的」，而遠離民主黨的可能性是更大的。美國某個報社說：「西班牙裔選民是否會投票給拜登，真的不知道。」

（7）「美中對立」是不錯的

在美國內部是產生了激烈的衝突，但是卻也產生了讓美國社會走上一體化的要素，這就是「美中對立」。

川普所以能夠成功的確立成為美國的領袖，就是因為他採取對中強硬的姿態。

川普成功的把地政學與安全保障領域的菁英捲入到這個方向上面，現在，「中國不是夥伴，是競爭者、敵對者」這種超黨派的共識已經形成。



作者認為，川普所以能夠成功的確立成為美國的領袖，就是因為他採取對中強硬的姿態。圖／擷自川普推特影片

雖然從倫理的觀點來看並不值得肯定，但是民主主義本身就具有排外的性格，同樣的，「『他們』的存在會使『我們』的團體團結起來，而產生一體感的機制」是會發揮功能的。即使川普敗選，這個方向應是不會變的。

中國屢屢會被恐懼、被害怕成為強大的霸權國，但是從教育水準與人口動態來看，中國要成為世界領袖的可能性是零吧！

如果是這樣的話，這對於美國來說，這可是再好不過的。因為中國不是可以輕易幹掉的強大對手，但是如果從長時間來看，中國完全沒有勝算。對於美國來說，這就會變成很長的戰爭，美國只要很有耐心去對付，就絕對不會輸。而這個緊張就會發揮作用以提高國內的團結。

而且從長期來看，美中對立對於中國來說，也不是壞的。因為到目前為止的中國的經濟政策與其説是由中國的領導階層所擬定，其實這只是從屬於由歐美所主導的自由貿易、全球化的政策。中國也是全球化的囚犯。美中對立越是激烈，中國就不得不從依賴外需轉換成重視內需。

而且，假如美中對立變得激烈的話，日本夾在兩者中間，有時候會被迫去做出困難的抉擇。但是在兩者的對立當中，倒不如說，日本會增加其重要性。